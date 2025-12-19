İlginizi Çekebilir

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor

İSTANBUL - Türk Telekom Prime tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Kahve Konserleri", cumartesi sabahları klasik müzik tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AKM'de gerçekleştirilen konser serisi, Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye alanında sanatseverlere kahve eşliğinde müzik deneyimi sunuyor.

Kasım ayında yeni sezon açılışını yapan etkinlik serisi, 20 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek "Flüt ve Arp ile Müzikte Anlatımlı Büyülü Bir Yolculuk" konseriyle devam edecek.

Her cumartesi farklı tema ve repertuvarların sahnelendiği konserler, 31 Mayıs 2026'ya kadar sürecek. Etkinlik kapsamında solo resitaller ve müzik toplulukları sahne alırken, izleyiciler güne klasik müzik ve kahve ikramıyla başlama fırsatı buluyor.

Kasım ayında başlayan yeni sezonda bugüne kadar "Sonbaharda Vals", "Atam'a Şarkılar", "Klasikten Romantiğe Aryalar ve Düetler", "Balabania", "Sagalassos Antik Mirasın Melodisi" ve "Anlatımlı Korno & Piyano Dinletisi" gibi performanslar sanatseverlerle buluştu.

Türk Telekom Prime müşterilerinin biletleri yüzde 50 indirimli alabildiği konserlerde, alandaki kahve standından tüm misafirlere ücretsiz ikramda bulunuluyor.

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri'nin gelecek programı şöyle:

20 Aralık: Flüt ve Arp ile Müzikte Anlatımlı Büyülü Bir Yolculuk

27 Aralık: Dörtlüde Rus Yankıları

10 Ocak: "Way Out" Albüm Lansman Konseri

17 Ocak: Cenk Erdoğan ''Solo''

24 Ocak: "Müziğin Sonsuz Çizgisi" Doğu Müziğinin Batı Müziği Üzerindeki Ses Haritası

31 Ocak: Keman Piyano Resitali



