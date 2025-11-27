Türk Telekom Selfyfest'25 ile üniversite kampüslerinde 5G deneyimi sundu

İSTANBUL - Türk Telekom, gençlik markası Selfy kapsamında düzenlediği Selfyfest'25 ile 7 farklı üniversite kampüsünde öğrencilere 5G teknolojisini deneyimleme imkanı sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, müzik, spor ve teknolojiyi bir arada yaşarken, Türk Telekom'un 5G altyapısı sayesinde artırılmış gerçeklik tabanlı yeni nesil spor HADO'yu deneyimledi.

Festival kapsamında Antalya Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilen HADO Dünya Dostluk Turnuvası'nda farklı ülkelerden yarışmacılar 5G bağlantısı üzerinden mücadele etti. Türkiye Milli Takımı turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Selfyfest'25 etkinlikleri, konserlerin yanı sıra dijital deneyim alanlarıyla da gençlerin ilgisini çekti.



Etkinlikler kapsamında 7 farklı üniversitede 350 binden fazla öğrenci 5G teknolojisiyle tanıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türkiye'nin yeni iletişim çağına geçişinde bir dönüm noktası olan 5G teknolojisine 1 Nisan itibarıyla geçileceğini anımsatarak, bu adımın teknolojide yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını belirtti.

Türk Telekom'un müşteri başına en yüksek 5G kapasitesi ve en yüksek fiber istasyon oranıyla 5G’ye hazır olduğunu vurgulayan Özden, "Teknolojide yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan 5G'nin temel yapı taşını fiber altyapı oluşturuyor. Türk Telekom olarak, yüzde 56'sı fibere bağlı baz istasyonlarımızla en iyi müşteri deneyimini biz sunacağız." ifadelerini kullandı.

Özden, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla güçlü büyüme ivmesini sürdürdüklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yılın üçüncü çeyreğinde mobil alanda 2,3 milyon abone kazanımıyla tarihin en iyi çeyrek performansını kaydettik ve mobil abone sayımızı 30,8 milyona taşıdık. Mobil Numara Taşıma pazarının lideri olarak son on iki ayda 4 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekora ulaştık. Başarımızın arkasında yatan en güzel nedenlerinden biri de gençlerle kurduğumuz güçlü bağ. Gençlik markamız Selfy ile gençlerin ihtiyaçlarını dinleyerek bu ihtiyaçları karşılıyor ve onlara eğlenebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bir dünya sunuyoruz."

- Selfy, 5G deneyimini kampüslere taşıdı

Pek çok kategoride marka işbirlikleriyle gençlerin hem dijital hem de sosyal yaşamlarını daha keyifli hale getirdiklerinin altını çizen Özden, Selfy Fest'25'te öğrencilerin 5G'nin günlük hayata nasıl dokunduğunu deneyimleme fırsatı yakaladıklarını aktardı.

HADO Turnuvası'nda da oyunu 5G hızında oynayarak altyapıyı da test ettiklerine dikkati çeken Özden, şunları kaydetti:

"Mobildeki gücümüz artarak devam ederken, birbirinden avantajlı paketler ve fırsatlar sunduğumuz Selfy markamızla gençlerin hayatına renk katıyoruz. Türkiye'nin dijital geleceğinin mimarı Türk Telekom olarak, yarınlarımızın teminatı gençlerin her anında yanında olmayı sürdürecek, iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağında da öncü rolümüz, güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz."