Türk troleybüsleri Prag'da hizmet vermeye başlayacak

İSTANBUL - Elektrikli toplu ulaşım sistemleri üreticisi Bozankaya'nın, Çekya'nın Prag Belediyesi ile imzalanan sözleşme kapsamında 30 adetlik troleybüs projesinin ilk aracı üretim bandından çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretim bandından inen ilk araç, teslim edilmek üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gönderildi. Proje kapsamında üretimi tamamlanacak toplam 30 troleybüsün, belirlenen teslimat takvimi doğrultusunda kademeli olarak Prag'a ulaştırılması planlanıyor.

Prag'ın tarihi dokusuna çevreci ve yenilikçi bir ulaşım alternatifi sunmayı hedefleyen proje kapsamında üretilen troleybüsler, 12 metre uzunluğa, yüksek yolcu taşıma kapasitesine, ileri teknoloji donanımlarına ve çevre dostu elektrikli tahrik sistemine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Modern tasarımı ve enerji verimliliğiyle öne çıkan araçlar, şehir içi ulaşımda sürdürülebilirliği desteklerken yolcu konforunu da üst seviyeye taşıyor.

Araçlar, gerekli test ve devreye alma süreçlerinin ardından Prag halkının hizmetine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, şirketlerinin AR-GE ve mühendislik gücüyle geliştirilen troleybüslerin, sıfır emisyonlu yapıları sayesinde karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağladığını belirtti.

Günay, troleybüslerin aynı zamanda sessiz çalışma özellikleriyle yoğun şehir merkezlerinde çevresel gürültünün düşürülmesine yardımcı olduklarını vurgulayarak, "Bu özellikleriyle proje, Prag'ın sürdürülebilir ulaşım hedefleriyle de uyum gösteriyor." ifadesini kullandı.

Çekya'da hayata geçen projenin Bozankaya'nın Avrupa pazarındaki konumunu daha da güçlendirdiğine dikkati çeken Günay, şunları kaydetti:

"Prag gibi tarihi ve simgesel bir Avrupa başkentinde Bozankaya imzasını görmekten büyük gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir, çevreci ve yenilikçi mobilite çözümlerimizi Avrupa'nın yollarına taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Prag için ürettiğimiz troleybüslerin, şehrin toplu ulaşım altyapısına uzun yıllar boyunca değer katacağına inanıyoruz."



