TRABZON - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği 1207 Antalyaspor'u 5-0 yendi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta, bordo mavililer 10. dakikada Natalia Oleszkiewicz'in golüyle 1-0 öne geçti.

Üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, 34. dakikada Chioma Olise'nin golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Trabzonspor, 66. dakikada Natalia Oleszkiewicz'in ayağından 3. golünü buldu.

Bordo mavililer, 80. dakikada Fatma Kara'nın attığı golle konuk ekibin ağlarını yeniden havalandırdı.

Ev sahibi takım, 88. dakikada Fatma Sare Öztürk'ün golüyle karşılaşmayı 5-0 kazandı.



Spor 7.12.2025 18:21:34 0
Anahtar Kelimeler: turkcell kadın futbol süper ligi

