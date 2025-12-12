İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor
Beymen Tersane "Galleries of Luxury" konseptiyle açıldı
Burdur'da KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı
Hatay'da "Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Ticaret ve Yaşam" söyleşisi düzenlendi
TSKB ve KfW Kalkınma Bankası arasında 250 milyon avroluk kredi anlaşması
QNB Türkiye CDP değerlendirmelerinde üç kategoride A listesine girdi
Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası
Antalya'da dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu 8. Isparta Kitap Fuarı'nda konuştu:

Turkcell Superbox 5G modemleri satışa sundu

Turkcell Superbox 5G modemleri satışa sundu

Turkcell Superbox 5G modemleri satışa sundu

İSTANBUL - Turkcell'in satışa sunduğu Superbox 5G modemler, 1 Nisan 2026'da hayata geçecek 5G'nin ardından bu teknolojiyi evlere taşıyacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5G altyapısıyla ilgili çalışmaların yanı sıra uyumlu mobil cihazların yaygınlaşması için faaliyetlerini sürdüren Turkcell, satışa sunduğu Superbox 5G modemlerle kullanıcılarını yeni teknolojiye hazırlıyor.

Mevcut altyapı üzerinden 4.5G ile hizmet veren yeni nesil Superbox, 1 Nisan 2026'da 5G'nin hayata geçmesinin ardından 5G hızına geçecek.

Wi-Fi 7 teknolojisi üzerinden hizmet verecek 5G'li yeni cihazlar, 4.5G'ye oranla bağlantı hızlarında 10 kata kadar daha yüksek performans sağlayacak. Kullanıcılar, bu sayede yüksek çözünürlüklü içeriklerden çevrim içi oyunlara, uzaktan eğitimden akıllı ev çözümlerine kadar pek çok alanda bağlantı kurabilecek.

Turkcell mağazalarından temin edilebilen Superbox 5G modeme yönelik kampanyalar ise şirketin internet sitesinden ve mobil uygulamasından takip edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Turkcell'in, 5G ihalesinde en yüksek bant genişliğini alarak lider operatör kimliğini koruduğunu belirtti.

5G ihale sürecini tamamladıklarını ve hazırlıklarını hızla sürdürdüklerini aktaran Özdal, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz, 5G lansmanı öncesinde Türkiye'deki ilk 5G'li modemi Turkcell mağazalarından satın alabiliyor. Türkiye'yi Superbox teknolojisiyle de ilk biz tanıştırmıştık. Şimdi de 5G uyumlu Superbox modemle müşterilerimize geleceğin teknolojisini bugünden sunuyoruz. Kullanıcılarımız, fiber altyapısı olmasa bile Superbox sayesinde evlerinde fiber hızına kavuşacak. Yalnızca mobilde değil, ev internetinde de Turkcell 5G'nin gücü hissedilecek. Her zaman olduğu gibi geleceğin teknolojisini müşterilerimize bugünden sunuyoruz."



Ekonomi 12.12.2025 17:39:34 0
Anahtar Kelimeler: turkcell superbox 5g modemleri satışa sundu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor

2

Beymen Tersane "Galleries of Luxury" konseptiyle açıldı

3

Burdur'da KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı

4

Hatay'da "Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Ticaret ve Yaşam" söyleşisi düzenlendi

5

TSKB ve KfW Kalkınma Bankası arasında 250 milyon avroluk kredi anlaşması

6

QNB Türkiye CDP değerlendirmelerinde üç kategoride A listesine girdi

7

Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

8

Antalya'da dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi

9

Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü

10

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu 8. Isparta Kitap Fuarı'nda konuştu: