Turkcell Superbox 5G modemleri satışa sundu

İSTANBUL - Turkcell'in satışa sunduğu Superbox 5G modemler, 1 Nisan 2026'da hayata geçecek 5G'nin ardından bu teknolojiyi evlere taşıyacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5G altyapısıyla ilgili çalışmaların yanı sıra uyumlu mobil cihazların yaygınlaşması için faaliyetlerini sürdüren Turkcell, satışa sunduğu Superbox 5G modemlerle kullanıcılarını yeni teknolojiye hazırlıyor.

Mevcut altyapı üzerinden 4.5G ile hizmet veren yeni nesil Superbox, 1 Nisan 2026'da 5G'nin hayata geçmesinin ardından 5G hızına geçecek.

Wi-Fi 7 teknolojisi üzerinden hizmet verecek 5G'li yeni cihazlar, 4.5G'ye oranla bağlantı hızlarında 10 kata kadar daha yüksek performans sağlayacak. Kullanıcılar, bu sayede yüksek çözünürlüklü içeriklerden çevrim içi oyunlara, uzaktan eğitimden akıllı ev çözümlerine kadar pek çok alanda bağlantı kurabilecek.



Turkcell mağazalarından temin edilebilen Superbox 5G modeme yönelik kampanyalar ise şirketin internet sitesinden ve mobil uygulamasından takip edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Turkcell'in, 5G ihalesinde en yüksek bant genişliğini alarak lider operatör kimliğini koruduğunu belirtti.

5G ihale sürecini tamamladıklarını ve hazırlıklarını hızla sürdürdüklerini aktaran Özdal, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz, 5G lansmanı öncesinde Türkiye'deki ilk 5G'li modemi Turkcell mağazalarından satın alabiliyor. Türkiye'yi Superbox teknolojisiyle de ilk biz tanıştırmıştık. Şimdi de 5G uyumlu Superbox modemle müşterilerimize geleceğin teknolojisini bugünden sunuyoruz. Kullanıcılarımız, fiber altyapısı olmasa bile Superbox sayesinde evlerinde fiber hızına kavuşacak. Yalnızca mobilde değil, ev internetinde de Turkcell 5G'nin gücü hissedilecek. Her zaman olduğu gibi geleceğin teknolojisini müşterilerimize bugünden sunuyoruz."