Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinden TARSİM'e ziyaret

İSTANBUL - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) heyeti, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'ni (TARSİM) ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TAB Başkanı Ali Demir, TAB Başkan Yardımcısı Kazım Doğan, İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk ve Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü, TARSİM'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bekir Engürülü, Devlet Destekli Arıcılık Sigortası, uygulamalar ve 2026'ya yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Engürülü, tarım sigortasının, yetiştiricilerin doğal afetler, hastalıklar ve çeşitli risklere karşı faaliyetlerini sürdürebilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

TAB Başkanı Ali Demir de kovan sigorta bedelinin yükseltilmesi dolayısıyla TARSİM temsilcilerine sektör adına teşekkürlerini iletti.



Ekonomi 4.12.2025 18:10:35 0
