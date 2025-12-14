Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız
Mersin Spor: OIaseni 7, Cowan 8, Cruz 7, Efe Ergi Tırpancı 2, White 7, Cobbs 20, Kartal Özmızrak, March 16, Leon Apaydın 3, Koray Çekici 4, Chassang 9
Esenler Erokspor: Pangos 12, Simmons 12, Cornelie 14, Egehan Arna 15, Love 14, Crawford 15, Erten Gazi 2, Galloway 2, Metehan Akyel, Ahmet Duverioğlu 2
1. Periyot: 21-28
Devre: 45-44
3. Periyot: 63-73
MERSİN - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında Esenler Erokspor, Mersinspor'u deplasmanda 88-83 yendi.