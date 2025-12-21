Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Alper Gökçebel
Bursaspor Basketbol: Childress 18, Tevfik Akdamar, Parsons 14, Göksenin Köksal 9, Bora Satır, Berk Can Akın 2, Delaurier 2, Crawford 11, Yesukan Onar, King 14, Konontsuk 9, Nnoko 20
Mersin Spor: Olaseni 4, Cobbs, Kartal Özmızrak, March 11, Leon Apaydın, Koray Çekici, Cowan 17, Cruz 24, Ergi Tırpancı 5, White 19, Kuzey Livaneli, Chassang 8
1. Periyot: 20-22
Devre: 44-45
3. Periyot: 67-65
BURSA - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Mersin Spor'u 99-88 yendi.