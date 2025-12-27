İlginizi Çekebilir

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu

Mersin Spor: Cowan 24, Cruz 8, Ergi Tırpancı 3, White 15, Chassang 8, Olaseni 10, Cobbs 9, March 18, Leon Apaydın 15, Koray Çekici

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 17, Ömer Can İlyasoğlu, Miles 14, Badzim 18, Omic 10, Emre Tanışan 8, Griffin 7, Cazalon 9, Mahir Ağva 9, Erbey Kemal Paltacı

1. Periyot: 33-23

Devre: 66-41

3. Periyot: 84-63


MERSİN - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Mersin Spor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 110-92 yendi.



