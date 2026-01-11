İlginizi Çekebilir

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

Mersinspor: March 17, Leon Apaydın 4, Cowan 12, White 15, Chassang 4, Olaseni 2, Cobbs 10, Koray Çekici, Cruz 10, Ergi Tırpancı 5

Trabzonspor: Reed 10, Berk Demir, Yeboah 13, Hamm 6, Taylor 16, Grant 3, Tinkle 12, Cem Ulusoy 15, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 2, Delgado 5

1. Periyot: 25-30

Devre: 46-51

3. Periyot: 62-68


MERSİN - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Mersinspor'u 82-79 mağlup etti.

Bordo-mavili ekip üst üste 6 toplamda ise 10. galibiyetini alırken, Mersin ekibi 11. mağlubiyetini yaşadı.




