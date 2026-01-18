Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi
Mersin Spor: Olaseni 6, Cobbs 2, March 4, Leon Apaydın 16, White 13, Kartal Özmızrak 2, Cowan 22, Cruz 11, Ergi Tırpancı 4, Chassang 1
Glint Manisa Basket: Smith 5, Yiğit Onan 12, Mintz 7, Johnson 13, Pereira 16, Stevenson 8, Buğra Çal, Zemaitis 4, Altan Çamoğlu 8, Martin 4
1. Periyot: 19-25
Devre: 43-48
3. Periyot: 62-61
MERSİN - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Mersin Spor, sahasında Glint Manisa Basket'i 81-77 yendi.