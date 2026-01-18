İlginizi Çekebilir

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gündel AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
"Mantar avcıları" Antalya'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi
Mersin'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişi kurtarıldı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alanya'da kütüphane açılışında öğrencilerle buluştu
Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Batı Akdenizli ihracatçılar dünyayı dolaşarak ihracatı artırdı
Arkadaşının hediyesiyle başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini çiftlikte sürdürmek istiyor
Antalya'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kozan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

Mersin Spor: Olaseni 6, Cobbs 2, March 4, Leon Apaydın 16, White 13, Kartal Özmızrak 2, Cowan 22, Cruz 11, Ergi Tırpancı 4, Chassang 1

Glint Manisa Basket: Smith 5, Yiğit Onan 12, Mintz 7, Johnson 13, Pereira 16, Stevenson 8, Buğra Çal, Zemaitis 4, Altan Çamoğlu 8, Martin 4

1. Periyot: 19-25

Devre: 43-48

3. Periyot: 62-61


MERSİN - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Mersin Spor, sahasında Glint Manisa Basket'i 81-77 yendi.



Spor 18.01.2026 16:39:15 0
Anahtar Kelimeler: türkiye sigorta basketbol süper ligi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Salı Günü Bir Veda Var
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

2

İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gündel AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

3

"Mantar avcıları" Antalya'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi

4

Mersin'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişi kurtarıldı

5

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alanya'da kütüphane açılışında öğrencilerle buluştu

6

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

7

Batı Akdenizli ihracatçılar dünyayı dolaşarak ihracatı artırdı

8

Arkadaşının hediyesiyle başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini çiftlikte sürdürmek istiyor

9

Antalya'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

10

Kozan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü