Türkiye Sigorta'dan basketbola ilgiye yönelik araştırma

İSTANBUL - Türkiye Sigorta, Türkiye'de basketbola yönelik ilgiyi, izleme alışkanlıklarını ve milli takımlara duyulan bağlılığı ölçmek amacıyla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol Ligi ile A Milli Kadın ve Erkek Basketbol Takımları ana sponsorluklarını yürüten Türkiye Sigorta, spora verdiği destek kapsamında yaptırdığı araştırmayla basketbolun toplumdaki yansımasını inceledi.



Türkiye Sigorta'nın talebiyle ERA Research & Consultancy tarafından gerçekleştirilen araştırmada, 15 yaş ve üzeri farklı sosyoekonomik gruplardan 311 kişiyle telefon aracılığıyla ve yüz yüze görüşüldü.



Türkiye'de basketbol izleme alışkanlıkları ve Türkiye Sigorta'nun sponsorluk farkındalığının ele alındığı çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 45'i A Milli Basketbol Takımlarını düzenli takip ederken, yüzde 55'i de milli maçların yanı sıra diğer ligleri de izliyor. Katılımcıların yüzde 82'si, Basketbol Süper Ligi müsabakalarını takip ediyor.



Yaz döneminde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maçları, yüzde 77 ile ağırlıklı olarak televizyondan, yüzde 62 oranıyla da internet üzerinden izlendi. Sokak ekranlarından takip edenlerin oranı da yüzde 4 seviyesinde ölçüldü.



Araştırmada, sponsorluk çalışmalarının marka üzerindeki etkisi de değerlendirildi. Katılımcıların yüzde 69'u şirketin milli takımlar sponsoru olduğunu bildiğini ifade etti. Bu grupta, markaya yönelik genel beğeni oranı yüzde 79 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 65'i ise söz konusu desteğin marka hakkındaki görüşlerini olumlu etkilediğine değinerek, şirketin "yerli ve milli olması" ile "Türk sporuna katkı sunması"nı en önemli gerekçeleri olarak sıraladı.



Sponsorluk, iş tercihleri üzerinde de olumlu bir etki yarattı. Katılımcıların yüzde 63'ü, söz konusu sponsorlukların Türkiye Sigorta ile çalışma kararlarını etkileyebileceğini aktardı. Sponsorluk farkındalığı olan grupta ise bu oran, yüzde 75 seviyesine yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, araştırma sonuçlarının sponsorluk stratejilerinin toplumsal karşılığını net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'ye her alanda katkı sunmayı sorumluluk olarak gördüklerini aktaran Özkoyuncu, şunları kaydetti:



"Yapılan bu çalışma, halkımızın basketbola ve milli takımlarımıza duyduğu büyük sevgiyi bir kez daha ortaya koydu. Türkiye Sigorta'nın milli takımlar sponsorluğunun, markanın yerli ve milli bir kurum, sporu destekleyen güvenilir bir şirket ve çalışılabilir bir marka olarak algılanmasına güçlü katkı sağladığını, sponsorluk bilgisinin olduğu tüm katmanlarda algı puanlarımızın anlamlı ölçüde yükseldiğini gördük. Türkiye Sigorta olarak her zaman ülkemizin milli değerlerinin yanında durmaya ve basketbolun gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu destek uzun soluklu, sürdürülebilir ve kararlılıkla ilerleyen bir vizyonunun parçası."















