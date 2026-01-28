Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor

İSTANBUL - Arçelik, tüketicilerin akıllı ev teknolojileri ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarına bakışını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirdiği "Akıllı Yaşam Endeksi" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, J.L. Partners işbirliğiyle İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, Romanya, Türkiye, Mısır, Tayland, Pakistan ve Güney Afrika'da 6 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırma, tüketicilerin satın alma kriterleri ve enerji farkındalığını inceledi.



Araştırmaya göre, 12 ülkenin 8'inde enerji maliyetleri tüketiciler için günlük yaşamı etkileyen başlıca çevresel kaygı olarak öne çıktı. Dünya genelinde akıllı ve enerji verimli teknolojilere talep artarken, son 12 ayda her 10 tüketiciden 4'ü enerji verimliliğine geçmişe kıyasla daha fazla odaklandığını belirtti.



Global ölçekte tüketicilerin yüzde 60'ı ev aletlerinin aylık tüketimlerine dair farkındalığa sahip olduğunu ifade ederken, yüzde 67'si enerji tasarrufu için çamaşır asarak kurutma, yoğun saatler dışında kullanım veya elde yıkama gibi manuel yöntemlere başvurduğunu kaydetti.

Verilere göre, 54 yaş ve üzeri tüketiciler enerji tasarrufuna yönelik davranışlarda lider konumda bulunurken, gelir seviyesi yükseldikçe tasarruf davranışlarının azaldığı gözlemlendi.



Enerji maliyetlerinin yüksek olduğu pazarlarda akıllı özelliklere verilen önem, düşük maliyetli pazarlara kıyasla iki kata kadar daha yüksek çıktı.

Tayland (yüzde 81), Pakistan (yüzde 86) ve Türkiye'de (yüzde 80) tüketicilerin çoğunluğu, beyaz eşyaların gelecekte daha akıllı hale gelmesini isterken, bu oran Almanya'da yüzde 39, İngiltere'de yüzde 40 ve Fransa'da yüzde 43 seviyesinde kaldı.

Batı Avrupa pazarlarında tüketicilerin yüzde 20'ye yakını yapay zeka destekli ev teknolojilerine güvendiğini belirtirken, Mısır, Pakistan ve Güney Afrika gibi gelişen pazarlarda bu oran yüzde 35'in üzerine çıktı.



Tüm pazarlarda tüketiciler, "akıllı" kavramını karmaşık dijital özelliklerden ziyade kendi kendini temizleyen, enerji tüketimini azaltan ve kullanımı sadeleştiren teknolojilerle tanımladı.

- Türkiye'de tüketiciler enerji maliyetlerini takip ediyor

Araştırmanın Türkiye sonuçlarına göre, tüketicilerin yüzde 60'tan fazlası beyaz eşyalarının aylık enerji maliyetleri konusunda bilgi sahibi olduğunu belirtti. Bu oran İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Batı Avrupa ülkelerinin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye'de tüketicilerin yüzde 40'ından fazlası son 12 ayda enerji verimliliğine daha fazla odaklandığını, her 10 tüketiciden 6'sı beyaz eşyalarındaki tasarruf modlarını aktif kullandığını ifade etti. Her iki tüketiciden biri cihazlarını "eco" modda çalıştırırken, yüzde 53'ü fişini çekiyor, yüzde 45'i çamaşır asarak kurutuyor, yüzde 43'ü ise cihazları yoğun saatler dışında kullanıyor.

Tüketicilerin yüzde 98'i beyaz eşya tercihinde kalite ve dayanıklılığı, yüzde 96'sı enerji verimliliğini temel kriter olarak görüyor. Akıllı özellikler arasında enerji ve su tüketim takibini faydalı bulanların oranı yüzde 62 iken, yüzde 42'si adaptif yıkama programlarını, yüzde 38'i ise işlem bitiş bildirimini tercih ediyor.



- "Dönüşümün arkasındaki dinamikleri doğru okumayı önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve toplumsal gelişmelerin tüketicilerin ev teknolojilerinden beklentisini yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Bulgurlu, tüketicilerin değişen ihtiyaçları ve beklentilerini yakından takip ettiklerini ve bu dönüşümün arkasındaki temel dinamikleri doğru okumayı önemsediklerini vurguladı.

Bu dönüşümü daha iyi anlamak ve akıllı ev teknolojilerinden beklentileri ortaya koymak amacıyla Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması'nı hayata geçirdiklerini belirten Bulgurlu, şunları kaydetti:



"Araştırma sonuçlarına göre, enerji farkındalığı ile akıllı teknoloji talebi arasında güçlü bir ilişki gözlemledik. Tayland, Mısır, Pakistan, Romanya gibi Batı Avrupa dışındaki pazarlarda tüketicilerin yüzde 72'si ev aletlerinin aylık enerji maliyetlerini biliyor. Avrupa'da bu oran yüzde 55 seviyesinde seyretti. Tüketicilerin yüzde 70'inden fazlası, 'akıllı' kavramını, karmaşık dijital özelliklerden ziyade enerji ve su tüketimini otomatik optimize eden çözümlerle tanımladı. Öte yandan, birçok pazarda tüketicilerin yaklaşık üçte ikisinin enerji tasarrufu için hala manuel yöntemlere başvurduğunu gördük."

Bulgurlu, akıllı ev teknolojilerine yönelik beklentilerin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini, tüketicilerin ortak isteğinin enerji verimliliği sağlayan, kullanım kolaylığı sunan ve uzun vadede maliyetleri düşüren çözümler olarak öne çıktığını aktardı.



Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 80'inin daha akıllı ve verimli cihazlar talep ettiğini kaydeden Bulgurlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de tüketicilerin yarısından fazlası beyaz eşyalarında enerji tasarrufu modlarını aktif olarak kullanıyor. Biz de, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde yapay zeka, akıllı sensörler ve veri analizi sayesinde çevresel etkiyi azaltmayı hedefleyen çözümlerimizle bu beklentilere yanıt veriyoruz. Akıllı çözümlerimiz cihaz performansına katkı sağlarken, tüketicilerimizin tüketimlerini anlık takip etmesine imkan tanıyor. Sürdürülebilirlik, kalite, güvenilirlik ve dayanıklılık odaklı yaklaşımımızla, sürdürülebilir ve akıllı bir yaşam deneyiminde sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz."

