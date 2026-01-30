TÜROFED Başkanı Yağcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yağcı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını tercih eden Yağcı, "Portre" kategorisinde ise Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" karesinden yana kullanan Yağcı, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'e ait "Zirvenin sahibi" isimli fotoğrafını oyladı.

Erkan Yağcı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı", "Günlük Yaşam" kategorisinde de Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" adlı karelerini tercih etti.

TÜROFED Başkanı Yağcı, çok güzel karelerle karşı karşıya kaldığını ve seçmekte zorlandığını söyledi.

Her karenin özel anlamlar taşıdığını dile getiren Yağcı, "Çok etkilendiğim ve unutulmayacak kareler var. Anadolu Ajansı ekibini tebrik ediyorum. Çok güzel anları yakalamışlar. Hepsi hayattan bir anı sunmuş." dedi.

Fotoğraflar arasında Antalya'da çekilmiş bir karenin de olmasının turizmci olarak kendisini mutlu ettiğini belirten Yağcı, "Antalya Türkiye'nin turizm başkenti ama dünya turizminin başkenti olmaya da aday bir kent. Dünyada en fazla ziyaretçi kabul eden şehirler arasında. Böyle bir seçkide de ön plana çıkması gurur verici." diye konuştu.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



