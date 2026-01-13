İlginizi Çekebilir

Akasya AVM'den yarıyıl tatiline özel program
Tescillenen 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi
Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu
EY Vergi Risk ve Uyuşmazlık Araştırması yayımlandı
Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili kentteki çalışmaları anlattı
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Isparta'daki Böcek Müzesi bilime ve doğa farkındalığına katkı sunuyor
Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi'nin "102 Eğitimleri" başvuruları başladı
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

TÜSEDAD'dan TARSİM'e ziyaret

TÜSEDAD

TÜSEDAD'dan TARSİM'e ziyaret

İSTANBUL - Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Doğru ve beraberindeki heyet, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, ziyaret kapsamında Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası ve uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği için yetiştiricilerin karşılaştıkları doğal afet, hastalık ve çeşitli risklere karşı tarım sigortasının giderek artan önemine işaret eden Engürülü, sistemin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında paydaş kurumların önemli rol üstlendiğini kaydetti.

TÜSEDAD ile devam eden ortak çalışmaların değerlendirildiği ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan görüşmede Engürülü, Doğru ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.



Ekonomi 13.01.2026 11:59:29 0
Anahtar Kelimeler: tüsedad'dan tarsim'e ziyaret

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Doğru Bir Tanedir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Akasya AVM'den yarıyıl tatiline özel program

2

Tescillenen 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi

3

Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu

4

EY Vergi Risk ve Uyuşmazlık Araştırması yayımlandı

5

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili kentteki çalışmaları anlattı

6

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Isparta'daki Böcek Müzesi bilime ve doğa farkındalığına katkı sunuyor

8

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi'nin "102 Eğitimleri" başvuruları başladı

10

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor