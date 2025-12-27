Uluslararası Antalya Ultra Maratonu'nun beşincisi başladı

ANTALYA - Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Antalya Ultra Maratonu başladı.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre "Maviden Beyaza" sloganıyla farklı ülkelerden yaklaşık 1800 sporcuyu buluşturan maratonun ilk gününde 22, 33, 57 ve 85 kilometrelik parkurlar koşuldu.

Organizasyonda 85 kilometre erkeklerde 9 saat 22 dakikalık derecesiyle Yehvenii Yarmolenko, kadınlarda ise 9.06.03'lük derecesiyle Kristina Tokareva birinci oldu.



57 kilometre erkekler kategorisini Ali Özkan 6.05.02'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Aynı parkurun kadınlar kategorisini ise Natalia Kahraman, 7 saat 13 dakikalık derecesiyle kazandı.



33 kilometrelik parkurdaki yarışı erkeklerde Üzeyir Söylemez 2.37.26, kadınlarda ise Kseniia Avdeeva 3.03.06'lık derecesiyle birinci bitirdi.



22 kilometrelik parkurda ise erkeklerde Aleksandr Gorunov 1.29.16, kadınlarda Ayşenur Demirci 1.52.51'lik dereceyle ilk sırayı elde etti.



Dereceye giren sporculara madalyalarını veren Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, organizasyonun ana destekçisi olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Maratondaki sporcu sayısının her geçen yıl daha da arttığına dikkati çeken Kotan, "Bu, bizim için gurur verici. Konyaaltı'mızın dört bir yanının keşfedildiği bu yolculuğa eşlik etmek çok keyifliydi. Parkurlar oldukça zorlu ama bir o kadar da eğlenceli. Konyaaltı Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.



Organizasyon, yarın sona erecek.

