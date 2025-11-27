UNICEF ve Rönesans Holding'ten gençlerin eğitimi için işbirliği

İSTANBUL - Rönesans Holding, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye'nin, "Öğrenciler için İşletmelerde Güvenli ve Destekleyici Öğrenme Ortamları" programının ortağı oldu.

Rönesans Holding, UNICEF ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkililerinin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, işbirliğinin detayları paylaşıldı.

Program kapsamında, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yazılım geliştirme, yiyecek ve içecek hizmetleri, endüstriyel bakım ve onarım, tesisat ve enerji sistemleriyle endüstriyel otomasyon teknolojileri gibi alanlarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde eğitim gören 120 öğrenciye mesleki eğitim fırsatı sunulacak.



Böylece öğrenciler, eğitim alanlarındaki güncel uygulamaları, ileri teknolojiyle öğrendikleri deneyimle mesleklerine hazırlanacak.



Aynı zamanda programla koordinatör ve rehber öğretmenlerle usta öğreticilerin teknik kapasiteleri güçlendirilecek, öğretim programları sektör ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellenecek.



Bu sayede gençlerin mezuniyet sonrası istihdam edilebilirlikleri artarken, sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanacak.



EBRD'nin paydaş olarak sürece sağladığı katkı işbirliğinin öne çıkan yönleri arasında yer alırken, bankanın Rönesans Holding ile tesis ettiği sürdürülebilirlik bağlantılı finansman çerçevesi, programın, gençlerin beceri gelişimi ve istihdam edilebilirliğinin artırılmasına yönelik hedeflerle hizalanmasında katalizör etkisi oluşturuyor.

- "Öğrencilerimiz, program kapsamında haftada dört gün hastanemizde eğitim alacak"

Etkinlikte konuşan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, bugüne kadar Rönesans Eğitim Vakfı aracılığıyla 14 binden fazla gence burs verdiklerini, Pusula Programı ile 1900 yeni mezun gence kariyer fırsatı sunduklarını, fen ve teknik meslek liseleri kurduklarını ve farklı projelerle 390 binden fazla çocuğun eğitimine katkı sağladıklarını söyledi.

Nitelikli eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği için yürüttükleri projeleri daha da güçlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Kayaalp, şöyle devam etti:

"MEB ve UNICEF ile öncelikli alanı mesleki eğitim olan projeyi hayata geçirerek, çok önemli bir adım daha attık. Rönesans olarak, bu proje kapsamında Gaziantep Şehir Hastanesi'nde en modern ve yeni cihazlarla donatılmış bir ortamda, usta öğreticilerin rehberliğinde 120 öğrencinin mesleklerine hazırlanmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz, program kapsamında haftada dört gün hastanemizde eğitim alacak. Bu proje, 'Yalnızca bir eğitim uygulaması değil, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve kamu işbirliğinin Türkiye'deki öncü, dünyada ise örnek gösterilebilecek bir modeli'.



Özel sektör üretim ve tecrübeyi koyuyor, kamu düzenleyici rolünü üstleniyor, UNICEF ise toplumsal fayda perspektifini sağlıyor. Bu üç gücün birleşimi, tek başına yapılamayacak etkileri ortaya çıkarıyor. Önceliğimiz, gençlere umut, fırsat ve güven dolu bir gelecek sunmak. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz bu gençlerin, çağın gerekliliklerine uyum sağlayan, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kayaalp, mesleki eğitim konusundaki söz konusu işbirliğini faaliyet gösterdikleri farklı alanlarda genişletmek için UNICEF ile görüşmelerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

- "İşbirliği doğrudan hedeflenen öğrencilerin ötesinde sistemi de güçlendirmektedir"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi de her gencin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanarak potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını desteklemek istediklerini belirtti.

Marchi, bu becerilerin aynı zamanda iş gücü piyasasıyla uyumlu olması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu ortaklık iki önemli şeyi bir arada gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığının kaliteli ve kapsayıcı mesleki ve teknik eğitim sağlamasına destek olmak ve Rönesans Holding gibi özel sektör ortaklarının uzmanlığından yararlanarak gençlere yenilikler ve fırsatlar sunmak. En önemlisi, bu işbirliği doğrudan hedeflenen öğrencilerin ötesinde sistemi de güçlendirmektedir.

Mesleki ve teknik eğitim müfredatının güncellenmesi, iş sağlığı ve beceri eğitimi standartlarının iyileştirilmesi ve öğretmen kapasitesinin artırılması, Türkiye genelinde çok daha fazla sayıda mesleki ve teknik eğitim öğrencisine fayda sağlayacaktır. Böylece kaliteli, ihtiyaca ve geleceğe yönelik becerilerin istisna değil, standart haline gelmesine katkıda bulunacaktır."

- "Özel sektör ortaklarımızla kapsayıcı iş güçlerinin potansiyelini açığa çıkarmak için çalışıyoruz"

EBRD Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti de çeşitliliği teşvik eden, beceri geliştirme yoluyla rekabet gücünü artıran ve sektörlerin daha sağlam temeller oluşturmasına yardımcı olan çok yönlü girişime katkı sağlamaktan gurur duyduklarını anlattı.

Fırsat eşitsizliğinin büyümeyi sınırladığını, bu nedenle EBRD'nin, tüm faaliyet bölgelerinde fırsat eşitliğini desteklemeye kararlı olduğunu aktaran Falcetti, şunları kaydetti:

"Eşitlik ve toplumsal cinsiyet kapsayıcılığına yönelik stratejilerimiz doğrultusunda, özel sektör ortaklarımızla birlikte kapsayıcı iş güçlerinin potansiyelini açığa çıkarmak için çalışıyoruz. Bu girişimin sağlık sektöründe kritik bir insan kaynağı sorununu ele alacağına inanıyorum. Başarısının diğer sektörlere de taşınmasını dört gözle bekliyoruz."