İlginizi Çekebilir

Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu
Adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakim karşısında
Osmaniye’de adalet öğrencileri klavye hızında yarıştı
Rönesans Holding'in "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması sonuçlandı
Sahte alkol gözde geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor
Peugeot 7. Mardin Bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenecek
Beyin ve sinir cerrahları Gaziantep'teki toplantıda bir araya geldi
Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı
GÜNCELLEME - Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı

ÜNLÜ Portföy'de üst düzey atama

ÜNLÜ Portföy

ÜNLÜ Portföy'de üst düzey atama

İSTANBUL - ÜNLÜ & Co'nun iştiraki ÜNLÜ Portföy Yönetimi AŞ'nin Genel Müdürlük görevine Veli Parmaksız getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ Portföy'de Portföy Yönetim Direktörü olarak görev alan Parmaksız, yeni görevine 1 Aralık itibarıyla atandı.

Sermaye piyasalarına ve yatırım danışmanlığına dair bilgi birikimiyle öne çıkan Parmaksız, yeni görevinde ÜNLÜ Portföy'ün büyüme stratejilerine liderlik edecek.

Parmaksız, portföy çeşitliliğinin artırılması, yeni nesil sürdürülebilir yatırım ürünlerinin geliştirilmesi, bireysel ve kurumsal yatırımcılara özel çözümlerin yaygınlaştırılması gibi pek çok alanda kritik rol üstlenecek.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Veli Parmaksız, kariyerine yatırım bankacılığı alanında adım attı.

Parmaksız, HSBC, TEB-BNP Paribas Ortaklığı ve PhillipCapital gibi finans kuruluşlarında özel bankacılık, yatırım danışmanlığı, sermaye piyasaları ürün geliştirme ve fon, özel portföy yönetimi alanlarında yönetici pozisyonlarında görev aldı.

ÜNLÜ Portföy'de Nisan 2024'ten itibaren Portföy Yönetim Direktörü olarak çalışan Parmaksız, yatırım danışmanlığı, varlık yönetimi, portföy stratejileri ve dijital müşteri deneyimi alanlarında çok sayıda projeyi hayata geçirdi.

- "Veli Parmaksız'ın deneyim ve liderliğiyle önemli bir değer katacağına inanıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut L. Ünlü, iştirakleri ÜNLÜ Portföy aracılığıyla fon ve portföy yönetiminde güçlü bir uzmanlık, yüksek hizmet standartları ve güvenli yatırım imkanı sunduklarını belirtti.

Ünlü, ürün ve hizmetlerini daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaştırma hedefleri doğrultusunda, Veli Parmaksız'ın deneyim ve liderliğinin önemli bir değer katacağına inandıklarını kaydetti.

ÜNLÜ Portföy Genel Müdürü Veli Parmaksız da ÜNLÜ & Co gibi 30 yıllık köklü tecrübesi ve güçlü kurumsal yapısı olan bir grupta sorumluluklarını daha ileriye taşımaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "ÜNLÜ Portföy olarak uzmanlığa dayanan, şeffaf ve sürdürülebilir portföy yönetimi anlayışımızı yenilikçi çözümlerle geliştirmeye ve yatırımcılarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Ekonomi 23.12.2025 12:34:52 0
Anahtar Kelimeler: ünlü portföy'de üst düzey atama

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ara Yollara El Atın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu

2

Adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

3

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakim karşısında

4

Osmaniye’de adalet öğrencileri klavye hızında yarıştı

5

Rönesans Holding'in "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması sonuçlandı

6

Sahte alkol gözde geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor

7

Peugeot 7. Mardin Bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenecek

8

Beyin ve sinir cerrahları Gaziantep'teki toplantıda bir araya geldi

9

Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı

10

GÜNCELLEME - Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı