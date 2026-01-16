İlginizi Çekebilir

HATAY - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde endüstriyel temizlik makineleri imalatı alanında faaliyet gösteren firma, ürettiği elektrikli süpürgeleri 50'ye yakın ülkeye ihraç ediyor.

Deniz Genç, Özerli Mahallesi'nde 26 yıl önce endüstriyel temizlik makineleri imalatı üzerine tesis kurdu.

Tesiste özellikle camilerin temizliği için elektrikli süpürge üretimi yapmaya başlayan Genç, ürünlerini ilk etapta yurt içinde satışa sundu.

Genç, zaman içinde talebin artmasıyla ihracat yapmaya karar verdi.

Şu an istihdam sağladığı 35 kişiyle farklı boy ve özelliklerde 7 çeşit elektrikli süpürge üreten Genç, ürünlerini 50'ye yakın ülkeye pazarlıyor.

- "En büyük pazarımız Endonezya"

Deniz Genç, AA muhabirine, tüm parçalarını kendi tesislerinde ürettikleri elektrikli süpürgelerin çok fazla talep gördüğünü söyledi.

Tesiste yıllık 10 bin elektrikli süpürge üretimi yaptıklarını dile getiren Genç, ihtiyaca göre ürün geliştirme faaliyetlerini de sürdürdüklerini belirtti.

Genç, ürünlerini Rusya, Endonezya, Mısır, Fas, Özbekistan, Kırgızistan ve Malezya başta olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Camilerin olduğu çok sayıda ülkede süpürgelerinin kullanıldığını belirten Genç, şöyle konuştu:

"En büyük pazarımız Endonezya. Ürünümüz baya tutuldu, Türk malı deyince zaten çok seviniyorlar. Ürünümüzü de sağlam yaptığımızdan dolayı baya tutuldu. Tamamen yerli, vidasına kadar kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan aldığımız, ithal ettiğimiz bir parça yok."

Üretim kapasitelerini artırmak için çalıştıklarını ifade eden Genç, çok daha fazla pazara süpürge göndermeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



Yurt Dünya 16.01.2026 13:08:56 0
Anahtar Kelimeler: ürettiği elektrikli süpürgeleri yaklaşık 50 ülkeye satıyor

