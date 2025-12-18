Vali Yılmaz’dan Hayriye Türk’e duygulandıran çiçek jesti

İlginizi Çekebilir

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli Kahramanmaraşlılar Dayanışma ve Kültür Derneği'ni ziyareti sırasında kendisine hediye edilen çiçek demetini, karşılama sırasında kenarda bekleyen Hayriye Türk’e armağan etti. Çiçeği teslim alan Hayriye Türk, “Ne mutlu bana, daha kimseden çiçek almadım. İlk defa bir çiçek alıyorum” diyerek duygularını paylaştı.
Vali Erdinç Yılmaz, Vayvaylı Köyü’nde düzenlenen ıspanak hasadı ile 6 Şubat 2023 depreminde hasar aldığı için yıkılan Cengiz Topel Camii’nin temel atma programlarına katılmak üzere Kadirli’ye gitti. Ziyaretler sırasında kendisine sunulan çiçekleri Hayriye Türk’e veren Vali Yılmaz’ın jesti çevredekilerin takdirini topladı.
Çiçeği teslim alan Hayriye Türk, “Ne mutlu bana, daha kimseden çiçek almadım. İlk defa bir çiçek alıyorum” diyerek duygularını paylaştı. Hayriye Türk’ün halini soran Vali Yılmaz, iyi olduğunu öğrenince “Çok mutlu oldum” dedi. Bunun üzerine gözyaşlarını tutamayan Türk, eşinin felçli olduğunu ve ona balık alıp eve dönmekte olduğunu söyledi. Vali Yılmaz, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu’ya Hayriye Türk ile ilgilenilmesi talimatı verdi.Devlete ve askerlere dua eden Hayriye Türk, daha sonra evinden ablasının çocuklarının yaptığı tespihi getirterek Vali Yılmaz’a hediye etti. Tespih hediyesi için “Niye zahmet ettin?” diyen Vali Yılmaz’a Türk, “Hayır, ne zahmeti. Ben 51 senelik evliyim, ilk defa çiçek aldım” diyerek karşılık verdi.



Osmaniye 18.12.2025 11:14:00 0
