İlginizi Çekebilir

Milli yüzücü Derin Akar, Antalya'daki şampiyonada 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı
GÜNCELLEME - Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması törenine katıldı
Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı
Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da tarihi Meclis binasını ziyaret etti
Vanspor-Hatayspor maçının ardından
Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Burdur'da Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisi açıldı

Vanspor-Hatayspor maçının ardından

Vanspor-Hatayspor maçının ardından

Vanspor-Hatayspor maçının ardından

VAN - Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, güzel bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, sahada verdikleri mücadeleden dolayı her iki takım oyuncularını tebrik etti.

Hatayspor'a bundan sonraki maçlarında başarı dileyen Korkmaz, şunları kaydetti:

"Kendi analizimizden önce Hatayspor'la başlamamız gerekiyor, çünkü bu tarz camia takımlarının zor duruma düşmesi futbolsever olarak bizleri üzüyor. Umarım en kısa zamanda toparlanırlar. Bu tarz maçları oynamak zordur ama oyun disiplininden kopmadan, sabırlı oynayarak kısa hikayeyi güzel bitirdik. Transfer anlamında da çok koordineli ilerliyoruz. Birkaç isim birkaç gün içinde bitmek üzere. Daha sonra da hangi duruma geldik, kadro planlaması olarak ve neye ihtiyacımız var onun değerlendirmesini yapacağız. Arka arkaya transfer yapmak konusunda aceleci değilim."

Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Burak Aydın ise "Genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkıyoruz ve onurlu bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Bugün altyapı ağırlıklı bir oyuncu kadrosuyla sahaya çıktık. Çarşamba görev bize tebliğ edildi ve Vanspor'u çalıştık. İlk yarının 35. dakikasına kadar oyun planımız tuttu. 35'inci dakikadan sonra arka arkaya iki gol yedik ve oyuncular oyunu bıraktı, skor açıldı. Gençlere ve yanımızda olan ağabeylere teşekkür ederim. Hatayspor, 6 kere yıkıldı ama tekrar kuruldu. Düştüğümüz yerden güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Süper Lig'deki güzel günlerimize tekrar geleceğiz." diye konuştu.



Spor 27.12.2025 20:57:01 0
Anahtar Kelimeler: vanspor-hatayspor maçının ardından

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bugün günlerden Ela Bebek
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Milli yüzücü Derin Akar, Antalya'daki şampiyonada 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

2

GÜNCELLEME - Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

3

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması törenine katıldı

5

Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

6

Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

7

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da tarihi Meclis binasını ziyaret etti

8

Vanspor-Hatayspor maçının ardından

9

Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

10

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisi açıldı