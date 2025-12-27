Vanspor-Hatayspor maçının ardından

VAN - Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, güzel bir karşılaşma olduğunu söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, sahada verdikleri mücadeleden dolayı her iki takım oyuncularını tebrik etti.

Hatayspor'a bundan sonraki maçlarında başarı dileyen Korkmaz, şunları kaydetti:

"Kendi analizimizden önce Hatayspor'la başlamamız gerekiyor, çünkü bu tarz camia takımlarının zor duruma düşmesi futbolsever olarak bizleri üzüyor. Umarım en kısa zamanda toparlanırlar. Bu tarz maçları oynamak zordur ama oyun disiplininden kopmadan, sabırlı oynayarak kısa hikayeyi güzel bitirdik. Transfer anlamında da çok koordineli ilerliyoruz. Birkaç isim birkaç gün içinde bitmek üzere. Daha sonra da hangi duruma geldik, kadro planlaması olarak ve neye ihtiyacımız var onun değerlendirmesini yapacağız. Arka arkaya transfer yapmak konusunda aceleci değilim."



Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Burak Aydın ise "Genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkıyoruz ve onurlu bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Bugün altyapı ağırlıklı bir oyuncu kadrosuyla sahaya çıktık. Çarşamba görev bize tebliğ edildi ve Vanspor'u çalıştık. İlk yarının 35. dakikasına kadar oyun planımız tuttu. 35'inci dakikadan sonra arka arkaya iki gol yedik ve oyuncular oyunu bıraktı, skor açıldı. Gençlere ve yanımızda olan ağabeylere teşekkür ederim. Hatayspor, 6 kere yıkıldı ama tekrar kuruldu. Düştüğümüz yerden güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Süper Lig'deki güzel günlerimize tekrar geleceğiz." diye konuştu.