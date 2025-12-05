İlginizi Çekebilir

VavaAI Fiyat Endeksi'nin Kasım 2025 sonuçları yayımlandı

İSTANBUL - VavaCars, kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı VavaAI Fiyat Endeksi'nin Kasım 2025 sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20,3 artış gösteren ikinci el araç fiyatları, kasım ayında yüzde 0,2 artarak genel enflasyon artışının altında kaldığını ortaya koydu.

Aynı dönemde enflasyon yüzde 31,07, dolar yüzde 22,5 ve euro yüzde 34,1 yükseldi. Bu yıl ise ikinci el araç fiyatları toplamda yüzde 18,2 artış gösterirken, bu dönemde enflasyon yüzde 29,7, dolar yüzde 20 ve euro yüzde 33,4 arttı.

Kasım ayında fiyatların genel olarak yatay seyretmesi ve bazı model gruplarında geri çekilmelerin görülmesi, piyasadaki belirgin fiyat baskısının devam ettiğini ortaya koyuyor.

Fiyatların yatay seyretmesi, kısa vadede araç almayı düşünenler için ikinci el pazarında dikkati çekici fırsatlar sunuyor.

Sıfır araç kampanyaları ve araç üreticilerinin takas destekleri, ikinci el piyasasında kısa vadeli fiyat ayarlamalarını tetiklerken, tüketici talebinin daha dengeli ve rasyonel bir seviyede şekillendiğini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, kasım ayı verilerinin ikinci el araç piyasasının yılın son çeyreğinde güçlü bir düzeltme dinamiğine girdiğini gösterdiğini belirtti.

Gözelekli, "Sıfır araç üreticilerinin sunduğu kampanyalar ve takas destekleri, ikinci el fiyatlarını özellikle kısa vadede aşağı yönlü etkiledi. Bu baskı öncelikle 2023-2025 model yıllarında hissedilirken, kısa süre içinde 2019-2022 model gruplarına da yayıldı. Bazı yeni model gruplarında fiyatlar ağustos seviyelerine gerilerken, genel endekste fiyatların çok sınırlı artışla kapanması dikkat çekiyor. VavaCars olarak bu süreci şeffaf veriler ve güçlü teknolojik altyapımızla yakından izlemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



