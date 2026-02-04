İlginizi Çekebilir

VavaAI Fiyat Endeksi'nin Ocak 2026 sonuçları yayımlandı

VavaAI Fiyat Endeksi

VavaAI Fiyat Endeksi'nin Ocak 2026 sonuçları yayımlandı

İSTANBUL - VavaCars, kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı VavaAI Fiyat Endeksi'nin Ocak 2026 sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, Ocak 2026'da ikinci el araç fiyatları aylık bazda yüzde 1,1 yükseldi.

Aynı dönemde döviz kurlarında da artış gözlemlenirken, dolar yüzde 1,2, avro yüzde 2,8, enflasyon ise yüzde 4,8 arttı. Bir süredir yatay seyreden ikinci el araç fiyatlarının, ocak ayında dolar kurundaki hareketlerle birlikte yeniden artış göstermesi dikkati çekti.

Segment bazında yapılan değerlendirmede A, B, C ve D segmentlerinin tamamında benzer yönlü seyrettiği görüldü. Segmentler arasında anlamlı bir ayrışma oluşmaması, fiyat artışının tekil kategorilerden ziyade piyasa geneline yayılan bir eğilim olduğunu ortaya koydu.

Kilometre kırılımında ise artışın özellikle düşük kilometreli araçlarda daha belirgin olduğu, kilometre arttıkça fiyat artış ivmesinin sınırlı kaldığı görüldü. Bu görünüm, alıcı talebinin daha yeni ve az kullanılmış araçlara yoğunlaştığını gösterdi.

Liste fiyatları ile gerçekleşen satış fiyatlarının paralel şekilde artması ise gerçek talep tarafından desteklenen bir piyasa eğilimi olduğuna işaret ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ocak ayında kaydedilen fiyat artışının, 2025'in sonunda sıfır araçlara yönelik kampanyaların piyasa üzerindeki etkisinin zayıflamasıyla, ikinci el araç fiyatlarının yeni yılın ilk ayında yeniden dolar ile korelasyon göstermeye başladığını ortaya koyduğunu belirtti.



Ekonomi 4.02.2026 14:00:46 0
