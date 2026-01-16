VavaCars'tan yapay zeka ve coğrafi genişleme odaklı büyüme hedefi

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - VavaCars, bu yıl yapay zeka destekli fiyatlama modelleri ve coğrafi genişleme stratejisiyle yüzde 35 büyümeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars, 2025'te ikinci el otomotiv pazarında dijital kanal gücünü ve operasyonel verimliliğini artırarak büyüdü.

Geçen yıl toplam satış hacmini yüzde 30, gelir performansını yüzde 43 artıran şirket, operasyonel süreçlerine entegre ettiği yapay zeka teknolojileriyle öne çıktı.

Söz konusu dönemde platform üzerinden değerleme yapılan araç sayısı 1,5 milyona ulaşırken, şirket bünyesinde geliştirilen yapay zeka tabanlı fiyatlama motoru sayesinde fiyatlama otomasyon oranı yüzde 90 seviyesini buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, zorlu ekonomik tabloya rağmen ikinci el otomotiv pazarının Türkiye'deki yapısal gücünü korumayı başardığını belirterek, "Türkiye'de her 1 sıfır otomobile karşılık 7 ikinci el otomobil satılıyor." ifadesini kullandı.

Gözelekli, gelir büyümesinin işlem hacminin üzerinde gerçekleşmesinin, doğru fiyatlama, teknoloji yatırımları ve operasyonel disiplin sayesinde kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme yakaladıklarını gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2026 yılında da bu yaklaşımı korumaya devam edeceğiz. Hem işlem hacminde hem finansal performansta yüzde 35 büyüme hedefliyoruz. Bu büyüme, operasyonel verimliliğin devamı, coğrafi genişleme, yeni teknolojik ürünlerin hayata geçirilmesi ve daha basit, hızlı ve kullanıcı odaklı bir müşteri deneyimi üzerine inşa ediliyor."

- "Perakende davranışları Anadolu genelinde hızla olgunlaşıyor"

İstanbul, Ankara ve İzmir'in öncelikli odak şehirler olmaya devam ettiğini ancak Bursa, Antalya ve Adana gibi büyük Anadolu şehirlerinde de güçlü performans elde ettiklerini aktaran Gözelekli, "Bu durum, ikinci el otomobil talebinin metropollerle sınırlı olmadığını ve perakende davranışlarının Anadolu genelinde hızla olgunlaştığını ortaya koyuyor. Bu doğrultuda VavaCars, 2026 yılında coğrafi genişlemesini artırarak yeni lokasyonlarda hizmet vermeyi hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gözelekli, 2026'da yenilikçi yaklaşımlarının bir sonraki adımını, aracını satmak isteyen bireysel müşteriler için devreye alacaklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Coğrafi sınırları ortadan kaldıran ya da en aza indiren bu yeni sistemle çok daha geniş bir kitle platforma dahil edilecek. Yapay zeka, VavaCars için stratejik bir öncelik olmanın ötesinde iş modelinin ayrılmaz bir parçası konumunda. Özellikle fiyatlama ve müşteri iletişimi alanlarında ana aktör olmaya devam eden yapay zeka uygulamalarına yönelik yatırımlar 2025'te önemli ölçüde artırıldı, 2026'da ise bu yatırımların daha da ileri taşınması planlanıyor."



