İlginizi Çekebilir

Vestel'de üst düzey atama
Baymak'tan bilim ve teknoloji eğitimine destek
Dyson PencilVac Türkiye'de satışa sunuldu
Sompo Sigorta 2026'da müşteri sayısını 3,5 milyona çıkarmayı hedefliyor
Mersin'de geçen yıl aranan şüphelilerin yakalanma oranı yüzde 93'e yükseldi
Boyner Grup ve KAGİDER işbirliğiyle "İyi İşler" programının 11. dönem eğitimleri başlıyor
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay basın mensuplarıyla bir araya geldi
Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası başkanlığına Mevlüt Akıllı seçildi
İskenderun'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Osmaniye’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yapılan İhbarların %33,87’si Asılsız

Vestel'de üst düzey atama

Vestel

Vestel'de üst düzey atama

İSTANBUL - Vestel Üst Yöneticiliği (CEO) görevine Gökhan Sığın atandı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Gökhan Sığın, 19 Ocak itibarıyla görevine başlayacak.

Sığın yeni dönemde, şirketin teknoloji şirketi kimliğinin güçlendirilmesi, inovasyon kapasitesinin artırılması, organizasyon yapısının ve yönetim yetkinliğinin daha da ileri taşınmasından sorumlu olacak. Sığın'ın ayrıca şirketin küresel rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini ileriye taşıması bekleniyor.

Kariyeri boyunca teknoloji, inovasyon ve uluslararası yönetim alanlarında çeşitli sorumluluklar üstlenen Sığın, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu, İngiltere Bristol Üniversitesinde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı.

Tüketici elektroniği ve beyaz eşya sektöründe Türkiye ve uluslararası pazarlarda liderlik rolleri üstlenen Sığın, 2023-2025 yılları arasında Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.



Ekonomi 15.01.2026 19:28:33 0
Anahtar Kelimeler: vestel'de üst düzey atama

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Oto Tamir İşi Bitiyor mu?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Vestel'de üst düzey atama

2

Baymak'tan bilim ve teknoloji eğitimine destek

3

Dyson PencilVac Türkiye'de satışa sunuldu

4

Sompo Sigorta 2026'da müşteri sayısını 3,5 milyona çıkarmayı hedefliyor

5

Mersin'de geçen yıl aranan şüphelilerin yakalanma oranı yüzde 93'e yükseldi

6

Boyner Grup ve KAGİDER işbirliğiyle "İyi İşler" programının 11. dönem eğitimleri başlıyor

7

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay basın mensuplarıyla bir araya geldi

8

Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası başkanlığına Mevlüt Akıllı seçildi

9

İskenderun'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

10

Osmaniye’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yapılan İhbarların %33,87’si Asılsız