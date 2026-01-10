İlginizi Çekebilir

Bakan Kurum, Antalya'da "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuştu:
Sudan'a insani yardım ulaştıracak "6. İyilik Gemisi" Mersin'den uğurlandı
Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Bahar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Bozyazı Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Bakan Işıkhan, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ev İşçileri Çalıştayı'nda konuştu:
Depremzede gazeteci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutluyor
Mersin'de kamyonette 500 kilogram bozuk et ele geçirildi
Antalyalı çiftçi hem etçil hayvanlar hem de bilim için böcek üretiyor
Antalya Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Vodafone, Brawl Stars oyunu üzerinden 5G farkını deneyimletti

Vodafone, Brawl Stars oyunu üzerinden 5G farkını deneyimletti

Vodafone, Brawl Stars oyunu üzerinden 5G farkını deneyimletti

İSTANBUL - Vodafone FreeZone, Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki Vodafone mağazasında düzenlediği etkinlikte ziyaretçilere Brawl Stars oyunu üzerinden 5G farkını deneyimletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone FreeZone, oyunseverlere Vodafone 5G'nin eşzamanlı bağlantı teknolojisini kullanarak Bağdat Caddesi'ndeki Vodafone mağazasında Brawl Stars odaklı özel bir etkinlik düzenledi.

İçerik üreticilerinden Onur Bilge ve Oyunların Ustası'nın da katıldığı etkinlikte ziyaretçilere sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sunuldu.

Vodafone mağazasında oyunsever ziyaretçilere Vodafone 5G farkıyla 10 kişilik oyun formatında Tek Hesaplaşma modunda Brawl Stars oynama fırsatı sunuldu. Mağazaya gelen ilk 100 kişi oyuna katılma imkanı bulurken, 10 kişilik oyunun her birincisine Logitech Oyun Kulaklığı ve FUT Brawl Stars Özel Forması hediye edildi.

Mağazaya gelen herkese de Vodafone FreeZone Saçma Kazan hediye çarkından çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğe katılan Onur Bilge ve Oyunların Ustası da hem 5G'nin eşzamanlı bağlantı teknolojisi üzerine konuştu, hem de 5G farkıyla Brawl Stars'ı deneyimledi.

Bağdat Caddesi'ndeki Vodafone mağazasına gelen ziyaretçiler, 5G test izni olan bu mağazada yer alan Vodafone 5G Deneyim Alanı'ndaki cihazlar üzerinden yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde PUBG Mobile ile oyun oynama, yüksek boyutlu film indirme ve video izleme deneyimi yaşayabiliyor. Böylece, 5G'nin bağlantı gücünü doğrudan deneyimleyebiliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye'de oyun ve e-spordaki gelişimin en büyük destekçilerinden olduklarını belirtti.

Bugüne kadar bu geniş ekosistemin büyümesine destek olduklarını ve bunu sürdüreceklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"2022'den bu yana başarıyla sürdürdüğümüz FUT Esports işbirliği kapsamında, oyunseverlere Vodafone 5G’nin eşzamanlı bağlantı teknolojisini kullanarak İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki mağazamızda Brawl Stars odaklı özel bir etkinlik düzenledik. Büyük ilgi gören etkinliğimizde ziyaretçilerimiz 5G farkını deneyimleme imkanı buldu. Vodafone olarak, 5 kıtadaki 5G tecrübemizle Türkiye'yi 5G ile buluşturmaya dünden hazırız. Bu etkinlik de müşterilerimizi 5G'nin sunduğu yeni nesil deneyimlere hazırlamak açısından önemli bir adım oldu. Çok yakında ülkemize de gelecek olan 5G'nin faydalarını yenilikçi uygulamalarla müşterilerimize şimdiden anlatma imkanı bulduk."



Ekonomi 10.01.2026 11:54:13 0
Anahtar Kelimeler: vodafone brawl stars oyunu üzerinden 5g farkını deneyimletti

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Türkiye Böyle Bir Veda Görmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Bakan Kurum, Antalya'da "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuştu:

2

Sudan'a insani yardım ulaştıracak "6. İyilik Gemisi" Mersin'den uğurlandı

3

Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Bahar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

5

Bozyazı Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

6

Bakan Işıkhan, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ev İşçileri Çalıştayı'nda konuştu:

7

Depremzede gazeteci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutluyor

8

Mersin'de kamyonette 500 kilogram bozuk et ele geçirildi

9

Antalyalı çiftçi hem etçil hayvanlar hem de bilim için böcek üretiyor

10

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı