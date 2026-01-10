Vodafone, Brawl Stars oyunu üzerinden 5G farkını deneyimletti

İSTANBUL - Vodafone FreeZone, Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki Vodafone mağazasında düzenlediği etkinlikte ziyaretçilere Brawl Stars oyunu üzerinden 5G farkını deneyimletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone FreeZone, oyunseverlere Vodafone 5G'nin eşzamanlı bağlantı teknolojisini kullanarak Bağdat Caddesi'ndeki Vodafone mağazasında Brawl Stars odaklı özel bir etkinlik düzenledi.

İçerik üreticilerinden Onur Bilge ve Oyunların Ustası'nın da katıldığı etkinlikte ziyaretçilere sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sunuldu.

Vodafone mağazasında oyunsever ziyaretçilere Vodafone 5G farkıyla 10 kişilik oyun formatında Tek Hesaplaşma modunda Brawl Stars oynama fırsatı sunuldu. Mağazaya gelen ilk 100 kişi oyuna katılma imkanı bulurken, 10 kişilik oyunun her birincisine Logitech Oyun Kulaklığı ve FUT Brawl Stars Özel Forması hediye edildi.

Mağazaya gelen herkese de Vodafone FreeZone Saçma Kazan hediye çarkından çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğe katılan Onur Bilge ve Oyunların Ustası da hem 5G'nin eşzamanlı bağlantı teknolojisi üzerine konuştu, hem de 5G farkıyla Brawl Stars'ı deneyimledi.

Bağdat Caddesi'ndeki Vodafone mağazasına gelen ziyaretçiler, 5G test izni olan bu mağazada yer alan Vodafone 5G Deneyim Alanı'ndaki cihazlar üzerinden yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde PUBG Mobile ile oyun oynama, yüksek boyutlu film indirme ve video izleme deneyimi yaşayabiliyor. Böylece, 5G'nin bağlantı gücünü doğrudan deneyimleyebiliyorlar.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye'de oyun ve e-spordaki gelişimin en büyük destekçilerinden olduklarını belirtti.

Bugüne kadar bu geniş ekosistemin büyümesine destek olduklarını ve bunu sürdüreceklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"2022'den bu yana başarıyla sürdürdüğümüz FUT Esports işbirliği kapsamında, oyunseverlere Vodafone 5G’nin eşzamanlı bağlantı teknolojisini kullanarak İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki mağazamızda Brawl Stars odaklı özel bir etkinlik düzenledik. Büyük ilgi gören etkinliğimizde ziyaretçilerimiz 5G farkını deneyimleme imkanı buldu. Vodafone olarak, 5 kıtadaki 5G tecrübemizle Türkiye'yi 5G ile buluşturmaya dünden hazırız. Bu etkinlik de müşterilerimizi 5G'nin sunduğu yeni nesil deneyimlere hazırlamak açısından önemli bir adım oldu. Çok yakında ülkemize de gelecek olan 5G'nin faydalarını yenilikçi uygulamalarla müşterilerimize şimdiden anlatma imkanı bulduk."

