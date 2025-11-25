İlginizi Çekebilir

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Salon: Gebze

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Kaan Atmaca, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Tervaportti, Taner Kabakçı, Gürkan Uz)

ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Çağatay Kır, İrfan Çetinkaya)

Setler : 20-25, 21-25, 21-25

Süre: 94 Dakika (28, 32, 34)


KOCAELİ - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, Gebze Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.



Spor 25.11.2025 21:18:51 0
Anahtar Kelimeler: voleybol: sms grup efeler ligi

