İlginizi Çekebilir

Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu
Adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakim karşısında
Osmaniye’de adalet öğrencileri klavye hızında yarıştı
Rönesans Holding'in "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması sonuçlandı
Sahte alkol gözde geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor
Peugeot 7. Mardin Bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenecek
Beyin ve sinir cerrahları Gaziantep'teki toplantıda bir araya geldi
Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı
GÜNCELLEME - Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı

Watsons Türkiye 20. yılını etkinliklerle kutladı

Watsons Türkiye 20. yılını etkinliklerle kutladı

Watsons Türkiye 20. yılını etkinliklerle kutladı

İSTANBUL - Watsons Türkiye, çeşitli illerdeki mağazalarında 20. yılını kutladığı etkinliklerde müşterileriyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Watsons Türkiye, 20. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da müşterilerine yönelik etkinlikler düzenledi.

Watsons Türkiye, "Birlikte Yirmiyiz, Çok İyiyiz!" mottosuyla hayata geçirdiği çok şehirli etkinlik serisiyle deneyim odaklı yaklaşımını ve sürdürülebilir büyüme vizyonunu sahaya taşıdı.

Güzellik ve kişisel bakım perakendeciliği alanında faaliyet gösteren firmanın kutlamalarının ilk durağı, markanın İstanbul'daki mağazalarından biri olan Şaşkınbakkal oldu.

Kampanya günü 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 kişi, 26 bin lira değerindeki hediye setini kazanma şansı elde etti.

Etkinlikler kapsamında markanın maskotları çok sayıda kişiye sürpriz hediyeler dağıttı. Şaşkınbakkal'daki etkinliğin ardından 20. yıl coşkusu Ankara, İzmir ve Bursa'ya taşındı.

Farklı şehirlerde çok sayıda Watsons müşterisiyle bir araya gelen marka, aynı hediye kurgusu ve eğlenceli atmosferle 20. yılını müşterileriyle kutlamaya devam etti. Marka, her biri 26 bin lira değerinde olan 475 adet hediye setini müşterileriyle buluşturdu.

Watsons Türkiye, 20. yılı kapsamında hayata geçirdiği etkinliklerle müşteri sadakati, deneyim odaklı perakende ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımını da ön plana çıkardı.



Ekonomi 23.12.2025 12:34:56 0
Anahtar Kelimeler: watsons türkiye 20. yılını etkinliklerle kutladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ara Yollara El Atın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu

2

Adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

3

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakim karşısında

4

Osmaniye’de adalet öğrencileri klavye hızında yarıştı

5

Rönesans Holding'in "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması sonuçlandı

6

Sahte alkol gözde geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor

7

Peugeot 7. Mardin Bienali'nin ana sponsorluğunu üstlenecek

8

Beyin ve sinir cerrahları Gaziantep'teki toplantıda bir araya geldi

9

Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı

10

GÜNCELLEME - Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı