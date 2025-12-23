Watsons Türkiye 20. yılını etkinliklerle kutladı

İSTANBUL - Watsons Türkiye, çeşitli illerdeki mağazalarında 20. yılını kutladığı etkinliklerde müşterileriyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Watsons Türkiye, 20. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da müşterilerine yönelik etkinlikler düzenledi.

Watsons Türkiye, "Birlikte Yirmiyiz, Çok İyiyiz!" mottosuyla hayata geçirdiği çok şehirli etkinlik serisiyle deneyim odaklı yaklaşımını ve sürdürülebilir büyüme vizyonunu sahaya taşıdı.

Güzellik ve kişisel bakım perakendeciliği alanında faaliyet gösteren firmanın kutlamalarının ilk durağı, markanın İstanbul'daki mağazalarından biri olan Şaşkınbakkal oldu.

Kampanya günü 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 kişi, 26 bin lira değerindeki hediye setini kazanma şansı elde etti.

Etkinlikler kapsamında markanın maskotları çok sayıda kişiye sürpriz hediyeler dağıttı. Şaşkınbakkal'daki etkinliğin ardından 20. yıl coşkusu Ankara, İzmir ve Bursa'ya taşındı.

Farklı şehirlerde çok sayıda Watsons müşterisiyle bir araya gelen marka, aynı hediye kurgusu ve eğlenceli atmosferle 20. yılını müşterileriyle kutlamaya devam etti. Marka, her biri 26 bin lira değerinde olan 475 adet hediye setini müşterileriyle buluşturdu.

Watsons Türkiye, 20. yılı kapsamında hayata geçirdiği etkinliklerle müşteri sadakati, deneyim odaklı perakende ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımını da ön plana çıkardı.