Wilson hastası kadının yeni yıl dileği "karaciğer nakliyle" gerçek oldu

ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Wilson hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği çeken ve bir yılda üç kez ağır özofagus (yemek borusu) varis kanaması geçiren Ayla Uçar, Antalya'da yapılan nakille yeni yıla yeni karaciğeriyle girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Iğdır'da yaşayan 26 yaşındaki Uçar'a, 8 yaşındayken karnında şişkinlik, halsizlik ve gözlerinde sarılık şikayetiyle gittiği hastanede "Wilson" (Karaciğer ve beyinde aşırı miktarda bakır depolanmasına yol açan kalıtsal hastalık) teşhisi konuldu.

Rutin kontrollerini yaptırarak, hayatına devam eden Uçar'ın, ağabeyi ile 2 kuzenine, aynı hastalıktan karaciğer yetmezliği çektikleri için Erzurum'da organ nakili oldu.

Kendisinin de rahatsızlığı artan, sık sık karnında sıvı biriken ve 3 kez şiddetli varis kanaması geçiren Uçar, durumu ağırlaşınca Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezine başvurdu.

Kardeşlerinin dokuları nakil için uyumlu çıkmayınca Uçar'ın babasının çift yumurta ikizi kardeşinin oğlu donör oldu. Erzurum'da iken ağabeyi ve 2 kuzenine karaciğer nakleden Yaşam Organ Nakli Merkezinin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ile ekibi, Uçar'a karaciğer dokusu nakletti.

Hastanede tedavisi süren Uçar, AA muhabirine, kendisinde ve akrabalarında Wilson hastalığı olduğundan doktor kontrolünde olduklarını söyledi.

Sık kontrollerini yaptırmasına rağmen son bir yıl içerisinde durumunun ağırlaştığını anlatan Uçar, "Karaciğerim son evreye geldi. Ellerim, ayaklarım, vücudum şişiyordu, şiddetli varis karmalarım başladı. Diş etim dahil vücudumda küçük kesi olsa kanama durmuyordu." dedi.

Uçar, durumu ağırlaştığı için 6 yaşındaki oğlundan sık sık ayrılmak zorunda kaldığını belirterek, hastalık sürecinin psikolojik olarak da çok yıprattığını ifade etti.

Ölmekten çok korktuğunu kaydeden Uçar, şöyle devam etti:

"Annem geceleri nefesimi kontrol eder, 6 yaşındaki oğlum 'anne gitme' diye elimi tutardı. Nakil olabilmek için dilek tutmuştum, çok dua etmiştim 'inşallah yeni yıla yeni ciğerimle girerim' demiştim. Çok şükür nasip oldu. Yeni hayatımda en büyük hayalim oğlumla annemle güzel zaman geçirmek. Onlarla bu süreçte çok ayrı kaldık, artık kavuşma zamanı. Hastanede kendimi çok güvende hissettim, mutluyum."

- "Hocam ben yaşamak istiyorum' dedi"

Prof. Dr. Aydınlı da Wilson hastalığının özellikle karaciğerde ve vücudun başka bölgelerinde bakır birikimine bağlı meydana gelen genetik bir rahatsızlık olduğunu ve karaciğer yetmezliğiyle sonuçlandığını söyledi.

Bu rahatsızlığın akraba evliliklerinde yaygın görüldüğüne dikkati çeken Aydınlı, "Kız kardeşi ve birkaç donörünü eledik, çünkü hastalık ailesel geçiş olduğu için risk olmaması gerekiyor. Kuzeninin birçok testini yaparak, nakle karar verdik. Üç kez yemek borusu kanaması geçirdi, bunların her biri büyük ölüm riski taşıyor. 'Hocam ben yaşamak istiyorum, lütfen ameliyat edin' dedi. Elimizden geleni yaptık, Ayla'nın ameliyatı çok iyi geçti. Yeni yıla yeni umutlarla yeni karaciğeriyle gireceği için gururluyuz." diye konuştu.