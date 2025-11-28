Workup Girişimcilik Programı'nın 13. dönemi tamamlandı

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası'nın ana destekçiliğinde 8 yıldır sürdürülen Workup Girişimcilik Programı'nın 13. döneminde 16 girişim mezun oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenen Demo Day etkinliği, iş dünyası ve girişimcilik ekosistemi temsilcileri, melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleriyle hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Mezun olan girişimcilerden 10'u, ölçeklenme süreçlerine dair deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Workup'ın bu dönemi önceki dönemlerden farklı olarak dikey bağımsız Workup, tarım teknolojileri odaklı Workup Agri, oyun teknolojileri için Workup Gaming ile sürdürülebilirlik ve sosyal etki temelli Workup4Future programlarının birleşimiyle yürütüldü.

Karbon nötr olarak düzenlenen etkinliğin enerji tüketimi, Workup Agri mezunlarından 3pmetrics tarafından hesaplanarak yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen karbon kredileriyle denkleştirildi.

Bu dönem mezun olan girişimler arasında Rudiq, Rapidmule, Talkie Robie, Orphex, Wefarm, Next Big App, Vignetim ve Tekno Sürüm, Deepin Data Market, Novocycle, Biomix, Cyclothe, Fikogya, Bomensoft, NepTune ve Cutehill Games yer aldı.

- 8 yılda 182 girişim mezun oldu

Program kapsamında bugüne kadar 17 binden fazla başvuru alındı. Yeni dönemin tamamlanmasıyla Workup mezunu girişim sayısı 182'ye ulaştı. Bu girişimlerin 75'inden fazlası, farklı yatırımcılardan toplam 60 milyon doların üzerinde yatırım aldı.

İş Bankası ve grup şirketleri bugüne kadar Workup programına katılan 80'den fazla girişimle işbirliği yaptı. Maxis Girişim Sermayesi fonları ise mezun girişimlerden 18'ine 5 milyon dolar tutarında fon sağladı.

Yapay Zeka Fabrikası yürütücülüğündeki programda başvuruların ön değerlendirmesi, Entrapeer'ın yapay zeka ajanları ve skorlama algoritmaları aracılığıyla gerçekleştirildi.



Toplam 6 ay süren programda, girişimlerden üçü ilk satışını yaptı, diğerleri ise ciro bazında ortalama 3 katın üzerinde büyüme sağladı.

Mezun girişimlerden Novocycle, 12 milyon dolar değerindeki yatırım turunu tamamladı. İş Bankası ve grup şirketleri, bu dönem mezun olan 8 girişimle müşteri ilişkisi kurarak, kampanya düzenleyerek veya ürünlerini müşterilerine sunarak işbirliği yaptı.

- "Girişimlerin bugünkü piyasa değeri 1 milyar dolar tutarını aştı"

Açıklamada etkinliğin açılışındaki konuşmasına yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Workup'ı ilk hayata geçirdiklerinde, köklü bir kurum olarak yeni kurulmuş girişimlerle yan yana geldiklerinde, her iki tarafın da karşılıklı kazanımlar elde edebileceğini bilerek bu yola çıktıklarını belirtti.

Workup girişimcilik yolculuğunda banka olarak çok şey öğrendiklerini vurgulayan Aran, "Bugün gönül rahatlığıyla şunu sizlerle paylaşabilirim ki bu yolculukta İş Bankası olarak çok şey öğrendik. Bu zamana kadar 8 takvim yaşı aldık ama 18 yaş gençleştik." ifadelerini kullandı.

Aran, çok daha dinamik ve genç bir banka haline geldiklerinin altını çizerek, banka çalışanlarının da grup bünyesindeki girişimlerin kuruluşlarında yer alabildiğini, böylece geleneksel bankacılıkla girişimcilik arasındaki sınırların giderek silikleştiğini kaydetti.

Girişimcilik fonlarının toplam büyüklüğünün 1 milyar doları geçtiğine dikkati çeken Aran, İş Portföy'den Amsterdam merkezli Tibaş Ventures'a, Maxis'ten Silikon Vadisi'ndeki Maxitech'e kadar girişimciliğe yönelik çok sayıda iştirak ve fonları bulunduğunu, birden fazla koldan ilerleyerek, müşterilerinden bu fonlara yatırım isteyebilecek noktaya geldiklerini aktardı.

Aran, yatırım yaptıkları girişimlerin gerçek değerinin, bilançolarında görünenin çok üzerinde olduğunu ifade ederek, "İş Bankası'nın 381 milyar liraya gelmiş olan öz kaynaklarında 425 milyon dolar mertebesinde yer tutan bu girişimlerin bugünkü piyasa değeri 1 milyar dolar tutarını aşmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Geleneksel yolla şirketlere kredi vererek ekonomik büyümeye sağlanan katkının ekonomide öngörülebilir büyüme patikası yarattığını belirten Aran, girişimcilik dünyasında ise doğru fikir, ekip ve proje fonlandığında oluşacak katkının geleneksel yollarla ulaşılamayacak bir boyuta gelebileceğini vurguladı.

Aran, "Biz ülke ekonomisine değer yaratacak, ülke ekonomisinde o ölçekte fark yaratabilecek, bunu varlığıyla hissettirebilecek girişimleri bulma ve onları destekleme peşindeyiz." ifadelerine yer vererek, fazla koldan ve dünyanın her yerine yayılarak girişimcilik dünyasına dokunduklarında doğru geri dönüş alma ihtimalinin de yüksek olacağına inandığını kaydetti.

Hakan Aran, 3 yıldır arka arkaya "Startup Dostu Şirket" ödülünü kazandıklarını ve çalışmalarının girişimciler nezdinde de karşılık bulduğunu görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

