WORLDEF DUBAI 2026'yı 80 ülkeden 16 bin katılımcı ziyaret etti

İSTANBUL - Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin en büyük e-ticaret etkinliklerinden WORLDEF DUBAI 2026 etkinliği, 80 ülkeden 16 binin üzerinde katılımcıyı bir araya getirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF'in öncülüğünde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde, Dubai CommerCity'nin işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, e-ticaret pazaryerlerinden lojistik firmalarına, yapay zeka girişimlerinden satıcılara kadar çok sayıda şirketi ve girişimi bir araya getirdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik, Dubai Entegre Ekonomik Bölgeler Otoritesi (DIEZ) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum'un himayesinde Dubai CommerCity yerleşkesinde gerçekleştiriliyor.

WORLDEF DUBAI 2026, DIEZ ile Wasl Properties ortak girişimi olan Dubai CommerCity ile sınır ötesi e-ticaret ve dijital ticaret şirketlerinin küresel ölçekte büyümesini ve genişlemesini desteklemeye odaklanan uluslararası platform WORLDEF işbirliğiyle organize edildi. 80 ülkeden 16 binin üzerinde katılımcıyı bir araya getiren etkinlik, ticari fırsatlar yaratmayı, stratejik ortaklıkları güçlendirmeyi, bilgi paylaşımını teşvik etmeyi ve küresel dijital ekonomide sürdürülebilir büyümeyi ilerletmeyi amaçlıyor.

WORLDEF DUBAI 2026 için etkinliğin ana sahnesi "Future Commerce"te açılış töreni düzenlendi.

Açılış törenine, BAE Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, BAE Dış Ticaret Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, DIEZ İcra Kurulu Başkanı Mohammed Al Zarooni, Dubai CommerCity ve Dubai Airport Freezone (DAFZ) Genel Müdürü Amna Lootah, Türkiye'nin BAE Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, WORLDEF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Nart ile çok sayıda büyükelçi, başkonsolos ve kamu kurumları ile önde gelen uluslararası dijital ticaret şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Etkinlik kapsamında Körfez İş Birliği Konseyi (GCC) genelinde girişimlerin pazara erişimini ve yatırım olanaklarını kolaylaştıran IIT Madras Global Research Foundation tarafından Dubai CommerCity bünyesinde BAE'nin ilk Uygulamalı Yapay Zeka İnovasyon Merkezi'nin kurulmasının duyurusu da yapıldı.

Merkez, sürdürülebilir inovasyon ve değer üretimine odaklanan uzun vadeli bir platform aracılığıyla çözümlerin geliştirildiği, uygulandığı ve ölçeklendirildiği bir yapı kurarak Dubai'yi uygulamalı yapay zeka inovasyonu için bölgesel ve küresel bir lansman merkezi olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Etkinlikte, ayrıca, Dubai CommerCity tarafından yayımlanan ve geleneksel ticaret modellerinden; e-ticaret, dijital ödemeler, akıllı lojistik, fintek inovasyonu ve veri odaklı sınır ötesi hizmetlerle desteklenen entegre, teknoloji temelli dijital ticaret ekosistemlerine geçişi ele alan ekonomik araştırma raporunun tanıtımı da yapıldı.

Raporda, dijital ticaret koridorlarının oluşturulması, dijital altyapının entegrasyonu ve kesintisiz sınır ötesi işlemleri kolaylaştıracak güvenilir çerçevelerin tesis edilmesi yoluyla bölgesel ve küresel ekonomik entegrasyonu güçlendiren güvenli dijital ticaret koridorlarının geliştirilmesi ele alınıyor.

- Duyurulan stratejik girişimler, Dubai'nin kararlı taahhüdünü yansıtıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şeyh Mansoor bin Mohammed WORLDEF DUBAI 2026 kapsamında duyurulan stratejik girişimlerin, entegre bir inovasyon ekosistemi aracılığıyla geleceğe hazır, dijital destekli ekonomik modeli geliştirme yönündeki Dubai'nin kararlı taahhüdünü yansıttığını kaydetti.

BAE Dış Ticaret Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi de Dubai'nin küresel ticaret, inovasyon ve dijital ticaret merkezi olarak konumunu güçlendirdiğini kaydetti.

Şehrin rolünün, dönüşen küresel ekonomide daha da önem kazanacağını vurgulayan Zeyoudi, BAE'nin dijital, veri odaklı ve küresel ölçekte entegre bir ekonomi geliştirme yönünde ilerlediğini ve bu doğrultuda e-ticarette öncü bir konuma yerleştiğini aktardı.

Zeyoudi, BAE'nin e-ticareti küresel ticaret sisteminin temel bir sütunu olarak gördüğünü belirterek, ülkeler arasında mal, hizmet ve veri akışını kesintisiz şekilde kolaylaştıran dijital ticaret koridorları ağı kurma yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

DIEZ İcra Kurulu Başkanı Mohammed Al Zarooni ise WORLDEF DUBAI'ye ev sahipliği yapmanın, Dubai'nin ileri görüşlü vizyonunun ve işbirliğini teşvik etme ile dijital ticareti geliştirme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu paylaştı.

Zarooni, Dubai Ekonomik Ajandası "D33"ün, küresel bağlantıyı güçlendirmek, uluslararası rekabet gücünü artırmak ve Dubai'yi dünyanın önde gelen şehir ekonomileri arasına konumlandırmak için stratejik bir çerçeve sunduğunu kaydetti.

Forumun, şirketlerin dünya standartlarında dijital kabiliyetler ve entegre ticaret altyapısı aracılığıyla uluslararası ölçekte büyümesini sağlayarak bu ajandayı doğrudan desteklediğini vurgulayan Zarooni, ayrıca, forumdaki tartışmaların yapay zeka, fintek, ileri lojistik ve yeni nesil ödeme çözümlerinin küresel ticaret ekosistemlerini yeniden şekillendirmedeki ve pazar bağlantılarını güçlendirmedeki hızlanan etkisini ortaya koyduğunu aktardı.

- "Ticaret artık dijital, büyüme artık sınır ötesi ve başarı işbirliği gerektiriyor"

WORLDEF CEO'su Ömer Nart da WORLDEF DUBAI'nin yalnızca bir etkinlik değil, fikirlerin, insanların ve geleceklerin buluşması olduğunu belirtti.

Dijital ticaretin dünyayı değiştirdiğine değinen Nart, şöyle devam etti:



"Artık gelecek değil, bugünün kendisi. Ticaret artık dijital, büyüme artık sınır ötesi ve başarı işbirliği gerektiriyor. Dubai bu gerçeği anlıyor. Bu etkinliği ana stratejik ortağımız Dubai CommerCity ile yakın işbirliği içinde düzenlemekten gurur duyuyoruz. Bu forum, Dubai Ekonomik Ajandası D33 ile uyumludur. D33'ün net bir vizyonu vardır, Dubai ekonomisini büyütmek, küresel dijital ticarette lider olmak ve pazarları, yetenekleri ve inovasyonu birbirine bağlamak. WORLDEF, bu vizyonun bir parçasıdır."

WORLDEF DUBAI'de dijital ticaretin geleceğinin konuşulduğunu vurgulayan Nart, politika, lojistik, e-ticaret, ödemeler, yapay zeka ve güven konularını ele aldıklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kamu, iş dünyası ve teknoloji alanlarından liderleri bir araya getiriyoruz. 80'den fazla ülkeden insanlar burada. Bu, basit bir gerçeği gösteriyor. Dijital ekonominin sınırları yoktur. E-ticaret ve ilgili lojistik sektörlerinde uzmanlaşmış lider şirketlerin katılımı, forum boyunca stratejik tartışmaların gerçekleşmesini mümkün kılmıştır. Bu sektörlerin gelecekteki yönünün şekillendirilmesine ve ortaya çıkan fırsatların belirlenmesine katkı sağlamıştır."

Bu yıl WORLDEF'te ilk kez bir "Startup Zone" açıldığını ve bu alanda 50'den fazla girişimin bir araya getirildiğini kaydeden Nart, bu girişimlerin tasarım itibarıyla küresel olduğunu ve yeni fikirler yeni enerji ve yeni çözümler getirdiklerini aktardı.

Nart, ülke ve ekosistem pavilyonları olduğuna değinerek "Bunlar pazarları, kurumları ve şirketleri bir araya getiriyor. Aynı zamanda WORLDEF Growth Network'ü (WGN) başlatıyoruz. Bu sadece bir topluluk değil, uzun vadeli bir platform. İnsanları birbirine bağlayan bir platform." ifadesini kullandı.

WORLDEF DUBAI 2027'nin şimdiden planlandığını duyurmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Nart, gelecek yıl daha büyük, daha güçlü ve daha da küresel olacaklarını vurguladı.

