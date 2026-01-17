Yabancı futbolcularıyla yollarını ayıran Hatayspor, altyapı oyuncularıyla mücadelesini sürdürüyor

HATAY - MEHMET BAYRAK - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, altyapıdan kadroya dahil edilen oyuncularla mücadelesini sürdürüyor.



Süper Lig'e geçen sezon veda eden Hatay ekibi, Trendyol 1. Lig'de bu sezon çıktığı 20 maçta galibiyet alamadı.

Ligde 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 19. sırada yer alan bordo-beyazlı takım, son bir ayda 8'i yabancı 14 oyuncuyla yollarını ayırdı.



Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Hatay ekibinde, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz, Ünal Emre Durmuşhan ve Oğuzhan Matur forma giymeye devam ederken, altyapıdan 12 oyuncu da listeye eklendi.

Ligdeki son 3 maça altyapı ağırlıklı kadroyla çıkan Hatayspor, kalan 18 karşılaşmada da altyapıdan kadroya dahil edilen futbolcularla mücadelesini sürdürecek.







- "Futbolcu sayım çok az"



Teknik direktör Bekir İrtegün, AA muhabirine, zor bir göreve geldiğinin farkında olduğunu söyledi.

Kısıtlı kadro ve imkanlarla mücadele ettiklerini anlatan İrtegün, şöyle konuştu:

"Hatayspor'un bu zorlu süreci, burada bulunan genç arkadaşlarımızın gelecekleri adına bir fırsat. Futbolcu sayım çok az, 14-15 kişiyle mücadele ediyoruz. Hafta içi 19 yaş altı maçı vardı, oraya giden sporcularımız oldu. Böyle süreçler olacak, tabii bu kolay değil. Zorluklar insanı yetenekli hale getiriyor, çözüm üretme noktasında geliştiriyor."

İrtegün, ilk hedeflerinin takımdaki organizasyon şemasını yeniden sağlıklı hale getirmek olduğunu ifade etti.







- "Transfer tahtasının açılması çok önemli"

Kulübün, transfer yasağının kaldırılması için çalışmaları sürdürdüğünü belirten İrtegün, şunları kaydetti:

"Transfer tahtasının açılması çok önemli ama açıldıktan sonraki süreç yönetimi hepsinden önemli. Benim hassas olduğum nokta Hatayspor'un geleceğiyle alakalı. Puan durumu ortada, kulübün gerçeklerle ilerlemesi gerekiyor. Bunun için transfer tahtası açıldıktan sonra gelecek senenin mücadele edecek kadrosuyla alakalı çalışmaların yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz."



İrtegün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından maçlarını Mersin'de oynayan takımın artık tamamen kente döndüğünü vurgulayarak, taraftarlardan stada gelerek genç oyunculara destek olmalarını beklediklerini dile getirdi.







- "Sahadaki performansımızı artırmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Futbolculardan 19 yaşındaki sağ bek Ersin Aydemir, maçları da antrenmanları da Hatay'da yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapmaya çalıştığını aktaran Ersin, "Kulüp olarak istediğimiz gibi gitmiyoruz ama kötü sürece rağmen onurlu duruşumuzu ve sahadaki performansımızı daha da artırmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Orta saha oyuncularından 18 yaşındaki Ali Yıldız ise hem kendileri hem de şehirleri için takımda özveriyle mücadelelerini sürdürdüklerini kaydetti.