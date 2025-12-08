Yandex Cup finallerinde 196 geliştirici 140 bin dolarlık ödül için yarıştı

İSTANBUL - Yandex'in düzenlediği uluslararası programlama şampiyonası Yandex Cup'ın küresel finallerinde, Türkiye ve 21 ülkeden 196 geliştirici toplam 140 bin dolarlık ödül için yarıştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinliğin İstanbul'da gerçekleştirilen kapanış törenine, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy katıldı.

Bu yıl 21 bin başvurunun yapıldığı şampiyonada katılımcılar algoritmalar, makine öğrenimi, backend, frontend ve mobil geliştirmeyle veri analitiği olmak üzere altı kategoride ter döktü. Üstün programlama yetenekleriyle öne çıkan 61 geliştirici şampiyonluğa hak kazandı.

Etkinlikte yarışmaların yanı sıra Yandex Türkiye tarafından davet edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin de aralarında bulunduğu katılımcılar, networking ve öğrenme programlarından yararlandı. Demo alanlarında şirketin yeni teknolojileri tanıtılırken, tematik stantlar ve teknoloji alanının geleceğine ilişkin oturumlar düzenlendi.

"Başarılı bir ürün geliştirmek: teoriden pratiğe" başlıklı oturumda, teknoloji sektöründeki hızlı değişim ve rekabet ortamı ele alındı. Mackolik Ürün Müdürü Onur Saygın ve Yandex Arama Türkiye Kıdemli Ürün Yöneticisi Murat Candoğan, niş uygulamalardan yapay zeka arama araçlarına kadar uzanan ürün geliştirme süreçlerine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

- "Yandex Türkiye, bu büyümenin uzun vadeli bir ortağı olmaya kararlıdır"



"Açık kaynak ML ikilemi: üretken yapay zeka çağında işbirliğine dayalı geliştirme ile kapalı teknolojiler arasındaki yol ayrımında yön bulmak" başlıklı panelde ise makine öğreniminde açık kaynaklı işbirliğiyle kapalı ve şirketlere ait teknolojiler arasındaki dönüşüm tartışıldı.



Panelde Apple ve Stanford AI'da GenAI liderliği görevini yürüten Aman Chadha, Huawei'de AI Açık Kaynak Ekosistemi Direktörü Huang Zhipeng ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Arama Uluslararası CEO'su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Popovskiy, Yandex Cup'ın İstanbul'da düzenlenmesinin, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı birbirine bağlayan bölgesel bir inovasyon merkezi olarak yükselen rolünü gösterdiğini belirtti.

Popovskiy, Yandex Türkiye'nin bu büyümenin uzun vadeli bir ortağı olmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bu kapsamda, Türkiye'nin dijital ekonomisine yatırım yapıyor ve ODTÜ ile birlikte yürüttüğümüz yapay zeka yüksek lisans programı gibi eğitim projelerine destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

