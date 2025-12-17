Yanık vakaları 5 yaş altı çocuklarda daha ağır seyrediyor

ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Avrasya 2. Yanık Kongresi Başkanı Doç. Dr. Sabri Demir, yanık vakalarında 5 yaş altı çocukların en riskli grup olduğunu belirterek, "Çocuklarda yanıklar daha ciddi olabiliyor, tedavisi de zor, daha komplike." dedi.

Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Yanık Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezi'nin sorumlusu olan çocuk cerrahisi uzmanı Demir, kongre için geldiği Antalya'da AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin halk sağlığı sorunu olan yanık vakalarının tedavisinde başarılı olduğunu belirten Demir, ülkenin yanık merkezleri ve tam donanımlı yatak kapasitesiyle Avrupa'da öne çıktığını söyledi.

Yanığı önlemek gerektiğini vurgulayan Demir, ABD ve Avrupa ülkelerinde 1970'li yıllarda başlanan farkındalık eğitimleri ve kamu spotlarıyla yanığın büyük ölçüde önlendiğini belirtti.

Yanık olduktan sonra tedavi etmenin zor ve çok pahalı olduğunu dile getiren Demir, "Çocuk yanıkları başta olmak üzere, yetişkin yanıklarının da büyük kısmı önlenebilir yanıklardır. İnsanımız nasıl önleyebileceğini bilirse bu yanıkların yüzde 90'ı olmayacak." diye konuştu.

Demir, eğitim vererek ve farkındalık oluşturarak bu tür travmaların önüne geçmek gerektiğini kaydetti.

- "Yanıklarda tedavi kadar beslenme de önemli"

Yanık vakalarında ölüm oranlarını belirleyen faktörlerden birinin yaş olduğuna dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada 5 yaşın altındaki çocuklarda ciddi yanıklar daha çok ölümle sonuçlanır. Çünkü yaşları küçük ve daha ciddi yanıklar oluyor. Küçük çocuklar risk altındadır. 5 yaş altı çocuklar riskli yaş grubu olarak sınıflandırılır. Dolayısıyla çocuklarda yanıklar daha ciddi olabiliyor. Tedavisi de zor, daha komplike. Ciddi yanıklarda tedavinin bir boyutu da beslenmedir. Ciddi şekilde protein alması lazım ama çocuklar kendilerini kapatıyor. Bu grubu beslemek de tedavi etmek sorun olabiliyor. Onun için çocukları çok iyi korumak gerekiyor."

Demir, çocuklarda ameliyat sonrası tedavi yönetiminin de zor olduğunu ifade ederek, bazı durumlarda damar yolundan beslemek zorunda kaldıklarını anlattı.

Yanıklarda yaraların iyileşmesini sağlamak için çok ciddi protein ve vitamine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Demir, "Çünkü bir doku yıkılıyor, o dokunun yeniden inşa edilmesi için deri veya deri altındaki diğer dokuların yapı taşına ihtiyacımız var. Bu yapı taşları da proteinle vitaminler ve benzeri o derinin yapısına katılan tüm maddelerle olabiliyor." diye konuştu.