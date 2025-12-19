Yapı Kredi CDP 2025 Global A Listesi'ne iki programıyla girdi

İSTANBUL - Yapı Kredi, çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) iklim değişikliği ve su güvenliği programlarında liderlik seviyesi "Global A Listesi"nde yer aldı.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, iklim değişikliğinde A notunu korurken, su güvenliği notunu da A seviyesine yükselterek her iki başlıkta da en yüksek değerlendirme notuna ulaştı.

CDP değerlendirmeleri, kurumların iklim krizine yönelik mücadele yaklaşımlarını, su kaynaklarının korunmasına ilişkin politikalarını ve bu alanlarda hayata geçirilen somut, ölçülebilir ve şeffaf uygulamaları esas alıyor.

Elde edilen sonuç, Yapı Kredi'nin çevresel riskleri iş stratejisinin merkezine alan yaklaşımını, uzun vadeli dönüşüm vizyonunu ve sürdürülebilirlik alanındaki duruşunu göstermesi açısından önem taşıyor.

- "Sürdürülebilir finansman ürünleriyle dönüşüme öncülük ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, sürdürülebilir finansman ürünleri ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen uygulamalarla sektörde dönüşüme öncülük ettiklerini belirtti.

Erün, iklim kriziyle mücadelenin, sürdürülebilir gelecek için stratejik öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "CDP gibi küresel ölçekte referans kabul edilen bir platformda, iklim değişikliği ve su güvenliği alanlarında Global A Listesi'nde yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu başarı, net hedefler koyan, bu hedefleri ölçen ve somut aksiyonlara dönüştüren yaklaşımımızın doğal bir sonucu." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi'nin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda düşük karbon ekonomisine geçişi desteklediğini aktaran Erün, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Koç Holding'in Karbon Dönüşüm Programı çerçevesinde hem operasyonlarımız hem de kredi portföyümüzün dönüşümü için hazırladığımız detaylı yol haritamız, geçtiğimiz yıl Bilim Temelli Hedefler Girişimi'nden doğrulama aldı. Bu yıl ise kredi portföyümüzden kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik sektörel dönüşüm stratejilerimizi 'Finanse Edilen Emisyonlar İçin Net Sıfır Yol Haritası' başlığıyla kamuoyuyla paylaştık ve Kredilerde Dönüşüm Planı'nı hayata geçirdik. Attığımız adımlar, bu dönüşümü ölçülebilir ve hesap verebilir kılma kararlılığımızın göstergesi."



Erün, Yapı Kredi'nin sürdürülebilirlik alanındaki bütüncül yaklaşımının uluslararası platformlarda karşılık bulmaya devam ettiğini aktararak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Dünyanın en prestijli yayınlarından TIME dergisi tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2025' listesine Türkiye'den giren tek banka olmak, doğru yolda ilerlediğimizin güçlü bir teyidi. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızla bir adım önde olmaya devam edeceğiz." ​​​​​​​