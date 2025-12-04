Yapı Kredi FRWRD Global 25 Demo Day etkinliği yapıldı

İSTANBUL - Yapı Kredi'nin inovasyon kültürünü ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Yapı Kredi FRWRD markası altında sürdürülen FRWRD Global 25 Programı'nın Demo Day etkinliği JUSTWork'te gerçekleştirildi.

Uluslararası girişimcilik programı FRWRD Global 25 katılımcısı girişimler, kapanış etkinliği kapsamında yatırımcılar, kurumsal paydaşlar ve ekosistem temsilcileriyle bir araya gelerek çözümlerini sundu.



Etkinlik kapsamında Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan ve girişimcilik ekosisteminin deneyimli isimlerinden İhsan Elgin'in katıldığı, Serkan Ünsal moderatörlüğünde bir panel de düzenlendi. Panelin ardından, Yapı Kredi'nin girişim sermayesi ve işbirliği vizyonu aktarılırken, bankanın girişimlerle kurduğu ilişkinin yatırım, iş ortaklığı ve ürün-pilot geliştirme ekseninde nasıl konumlandırıldığı paylaşıldı.



"Yapı Kredi Benim Dünyam" platformu kapsamında hayata geçirilen "Kiralarsın" ve "Egaranti" girişimlerinin entegrasyon yolculukları da etkinlikte ele alındı.

FRWRD Global'25 programını tamamlayan girişimler arasında Cool ID, Excury, MonoPayments, Prometa.ai, SatoLOC Insight, Workybe, Binclusive, Leagle, Rudiq, Enlighty.ai ve T4 People Analytics yer alıyor.



- "Girişimlere yol arkadaşlığı sunuyoruz"

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, etkinlikte yaptığı açıklamada, FRWRD markasının, bankanın inovasyon vizyonundaki stratejik rolüne dikkati çekti.

Teknoloji ve yenilikçiliği, sürdürülebilir büyümenin en kritik kaldıraçlarından biri olarak gördüklerine değinen Doğan, "FRWRD markamızı da bu vizyonumuzun girişimcilik dünyasındaki en güçlü ve görünür yüzü olarak konumlandırıyoruz. FRWRD çatısı altında girişimlere sadece finansman sağlamıyor, onları global ağlara, yatırımcılara ve yeni pazarlara taşıyan uçtan uca bir yol arkadaşlığı sunuyoruz." dedi.



Doğan, FRWRD Global ile Türkiye'deki potansiyeli yüksek girişimlerini, ekosisteminin önemli küresel merkezlerine taşıdıklarını söyledi.



Girişimleriyle katıldıkları etkinliklerden bahseden Doğan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıllarda girişimlerimizle Estonya ve Finlandiya'da SLUSH'ta, Lizbon'da Web Summit'te yer aldık. Bu yıl ise FRWRD Global 25 kapsamında stratejik olarak seçtiğimiz Londra ve Dubai'de, London Tech Week ve GITEX Global'de sahne aldık. Tüm bu çalışmalarımızda, bankamızın stratejik vizyonuyla uyumlu şekilde yenilikçi teknolojilere, konseptlere ve iş modellerine odaklanıyor, hem kendi dönüşümümüzü hem de sektörümüzün dönüşümünü bu işbirlikleriyle hızlandırıyoruz."

Yakup Doğan, FRWRD Global ile girişimcilik ekosisteminin ve Türkiye'nin değerlerini sınırlar ötesine taşımaktan gurur duyduklarını dile getirdi.



Vizyonları doğrultusunda, gelecek yıllarda çok daha kapsamlı programlarla uluslararası arenada varlıklarını güçlendirerek sürdüreceklerini vurgulayan Doğan, "Ülkemizin teknolojik dönüşümüne katkı sunacak her fikrin yanında olmaya ve girişim ekosistemimizi global ölçekte bir adım öne taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.



