Yapı Kredi Leasing ve IFC'den yeşil ve mavi yatırımlara finansman desteği

Yapı Kredi Leasing ve IFC

İSTANBUL - Yapı Kredi Leasing ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye'nin mavi ve yeşil dönüşümüne yönelik yatırımların finansmanını desteklemek amacıyla kredi anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında, 2026 başında gerçekleştirilen 140 milyon dolarlık ilk kullanımın, toplamda 325 milyon dolara kadar artırılması hedefleniyor.

Toplam kredi büyüklüğüne 2026 ortası itibarıyla ulaşılması planlanırken, kredi yapısı A Loan, B Loan ve paralel kredi (parallel loan) bileşenlerinden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Dünyaya, doğal kaynaklara ve onların korunmasına karşı büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını aktaran Torun, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda reel sektörün dönüşümünü uzun vadeli kaynaklarla desteklemeyi stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. IFC ile hayata geçirdiğimiz bu anlaşma, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkımızı güçlendirirken, temiz su, su verimliliği ve atık su projelerinden, yeşil enerji, enerji verimli ekipmanlar, elektrikli araç ve şarj altyapısı ile binalarda ve tesislerde enerji verimliliği iyileştirmeleri ve yenilenebilir enerji çözümlerine kadar uzanan geniş bir yatırım alanını finanse etmemize imkan tanıyor. Bu kaynağın yalnızca KOBİ ve ticari müşterilerimize değil, kurumsal segmentimize de açılmasıyla mavi ve yeşil dönüşümün etkisini daha geniş ölçekte yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."



