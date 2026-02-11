İlginizi Çekebilir

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

HATAY - Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yalçın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Cem Genco'nun "Altın değerinde" adlı karelerini seçen Yalçın, "Haber" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" adlı fotoğrafını oyladı.

Yalçın, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta da Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" adlı karesini tercih etti.

Fotoğrafların çok kıymetli olduğunu belirten Yayladağı Belediye Başkanı Yalçın, oylamada emeği geçenleri kutladı.

- AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



