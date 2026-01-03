İlginizi Çekebilir

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş’taki Yedikuyular Kayak Merkezi, son yağışların ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı.

Kent merkezine 13 kilometre mesafede bulunan ve 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip Yedikuyular Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kayak, snowboard ve kızak aktivitelerinin yanı sıra ATV safari gibi kış etkinliklerinin de yapıldığı tesis, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

- "Kar kalınlığı yaklaşık 70 santimetre seviyesinde"

Yedikuyular Kayak Merkezi Tesis Müdürü Abdurrahman Bağcı, AA muhabirine, tesisi tüm kayak ve spor tutkunlarının hizmetine açtıklarını söyledi.

Bağcı, "Tesisimizde telesiyej, yürüyen bantlar, kızak alanları ve tüm ekipmanlarımızla hazır durumdayız. Kar kalınlığı yaklaşık 70 santimetre seviyesinde. Bu kar, bizi yaklaşık iki ay götürür ancak 9 Ocak itibarıyla yeniden kar yağışı bekliyoruz. İnşallah dolu dolu bir sezon geçireceğiz." dedi.

Çevre illerden yoğun ilgi gösterildiğini belirten Bağcı, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Mersin, Adana ve Şanlıurfa'dan misafirlerinin geldiğini ifade etti.

Tesiste kayak yapan Elik Akkuş, Yedikuyular Kayak Merkezi'nin pist yapısının ve kar kalitesinin oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

Uzun süredir kayak yaptığını anlatan Akkuş, "Yedikuyular'da kaymaya yeni başladım. Pist çok güzel, kar kalitesi iyi ve buzlanma olmuyor. Sadece tanıtım konusunda biraz eksiklik var. Onun dışında hizmet olarak gayet güzel bir yer. Herkesi Kahramanmaraş'a bekliyoruz." diye konuştu.



Eğitim 3.01.2026
