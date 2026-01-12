İlginizi Çekebilir

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hedef 600 bin ziyaretçi

KAHRAMANMARAŞ - İZZET MAZI - Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, yeni sezonda 600 bin misafir ağırlamayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesince yaz-kış rekreasyon alanı ve kayak projesi kapsamında hayata geçirilen tesis, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta, 2 bin 300 metre rakımda bulunuyor.

Toplam 7 kilometre uzunluğundaki 3 kategorili pistiyle sezonu açan Yedikuyular, kayak tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Bedesteni, bungalovları ve sosyal tesisleriyle her geçen yıl altyapısını güçlendiren merkez, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla bölge halkının ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin tercihi haline geldi.

Kayak, snowboard ve kızak aktivitelerinin yanı sıra ATV safari gibi alternatif kış etkinliklerinin de yapılabildiği merkezde şubat ayına kadar bungalov rezervasyonları doldu.

- Kızak sayısı 1100'e çıktı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, AA muhabirine, deprem sonrası yeniden yapılanma süreci devam ederken sosyal yaşamı canlandıracak projelere de ağırlık verdiklerini söyledi.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Atalar, "Sezon sonunda 600 bin ziyaretçiye ulaşacağımıza inanıyoruz. Yurt dışından dahi misafirlerimizi ağırlıyoruz." dedi.

Bu sezon alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra kızak pistinin genişletildiğini, 800 olan kızak sayısının 1100'e çıkarıldığını dile getiren Atalar, güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve tesis çevresinin tel çitle çevrildiğini söyledi.

Tesise gelen ziyaretçilerin konforunun öncelik olduğunu belirten Atalar, şunları ifade etti:

"Misafirlerimize sıcak kahve, çay ve salep ikramlarımız olacak. Kayak ekipmanlarının temin edilebileceği mağazamızı hizmete açtık. Yemek alanlarımızı genişlettik, kapalı alan kapasitemizi artırdık. Kayak merkezimizin yanında özel işletmeye ait bungalovlarımız bulunuyor. Ayrıca belediyemizin 3 kilometre mesafede bungalov tesisi var. Deprem sonrası kentte oteller de yeniden açıldı. İlerleyen süreçte kapsamlı bir otel yatırımı planlıyoruz."

Yedikuyular Kayak Merkezi'nin 6 Şubat 2023 öncesinde ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını anlatan Atalar, bu sezon da sürpriz etkinliklerin planlandığını sözlerine ekledi.

Gaziantep'ten gelen ziyaretçilerden Medine Örs de tesisi çok beğendiklerini belirterek, "Daha önce gittiğimiz birçok kayak merkezine göre çok daha verimli. Yeni başlamama rağmen zorlanmadım. Kayakseverlerin mutlaka görmesi gereken bir yer." diye konuştu.



