Yedikuyular Kayak Merkezi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

Kentte iki boyunca aralıksız süren yağışın ardından kayak merkezi tamamen karla kaplandı.

Bölgeye gelen bazı vatandaşlar kayak yaparken, bazıları da fotoğraf çektirdi.

Jandarma ekipleri, karın etkili olduğu bölgeye giden sürücülere zincir takmaları, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Yedikuyular Kayak Merkezi'ne giden yol olmak üzere karlı bölgelerde küreme çalışması gerçekleştirdi.



