Yeditepe Üniversitesinden yeni nesil teknoloji ve girişimcilik modeli

İSTANBUL - Yeditepe Üniversitesi AR-GE ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayat, üniversitelerde üretilen bilginin yalnızca akademik sınırlar içinde kalmaması gerektiğini belirterek, Yeditepe Üniversitesinde hayata geçirilen yeni nesil teknoloji ve girişimcilik modelini tanıttı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Bayat, akademik bilgi ile girişimcilik kültürünü bir araya getirerek bilginin kalıcı ve somut bir faydaya dönüşmesini hedeflediklerini belirtti.

Bayat, üniversitelerde üretilen bilginin yalnızca akademik sınırlarda kalmamasını, gerçek hayatta karşılık bulan, insana ve topluma dokunan bir değere dönüşmesini önemsediklerini vurgulayarak, bu anlayışla, bir fikrin ortaya çıkışından ürüne dönüşmesine, şirketleşmesine, yatırım almasına ve uluslararası pazarlara açılmasına kadar uzanan, baştan sona düşünülmüş bir yapı oluşturduklarını aktardı.

Kurulan sistemin, kampüs içindeki çalışma alanlarıyla Teknopark İstanbul bünyesinde yer alan Teknoloji Üssü olmak üzere iki ayrı fiziksel alanda birlikte çalışan, birbirini tamamlayan ve sürekli etkileşim içinde olan bir yapıdan oluştuğunun bilgisini paylaşan Bayat, kampüs içindeki alanların fikir üretimi ve ön kuluçka sürecine odaklanırken, Teknopark İstanbul'daki merkezlerin ticarileşme, AR-GE ve ölçeklenme aşamalarını kapsadığını ve bu iki alan arasında doğal ve sürdürülebilir bir geçiş mekanizması oluşturulduğunu anlattı.

- "IdeaLab'de amaç, fikri netleştirmek, ekipleri oluşturmak"

Bayat, kampüs içindeki ilk aşamayı temsil eden IdeaLab'in, ön kuluçka sürecinin yürütüldüğü bir fikir laboratuvarı olarak konumlandığını kaydederek, "Kampüsün girişinde yer alan bu alanda öğrenciler, akademisyenler ve dışarıdan gelen girişimciler birlikte çalışmakta, henüz şirketleşmemiş ancak potansiyel taşıyan fikirler burada olgunlaştırılmaktadır. IdeaLab'de amaç, fikri netleştirmek, ekipleri oluşturmak, ilk prototip ve iş modeli üzerinde çalışmak olup, şirketleşme süreci bir sonraki aşamada başlamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Fikirler olgunlaştıktan sonra projelerin, Teknopark İstanbul'daki Teknoloji Üssü'ne taşınarak gelişimlerini burada sürdürdüğünü ifade eden Bayat, aynı katta yer alan üç farklı merkezin ise bu sürecin hem araştırma hem de ticarileşme boyutunu bir arada destekleyen bütünlüklü bir yapı oluşturduğunu aktardı.

Bayat, AI for Industry Araştırma Merkezi'nin, Fraunhofer Almanya ile ortak faaliyet gösterdiğini ve endüstri için yapay zeka odaklı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Akademi ve sanayi işbirliğiyle geliştirilen projeler aracılığıyla uluslararası işbirlikleri kurulmakta ve kurumsal AR-GE faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Merkezimizin açılışı mart ayında, uluslararası paydaşlarımızın ve üst düzey davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

- "Ürünler ticarileşmekte ve uluslararası pazarlara açılacak şekilde hazırlanmaktadır"

Teknoloji Üssü bünyesinde yer alan Venture Studio'nun klasik kuluçka modellerinden farklı olarak dünyada yaygınlaşan şirket çıkarma merkezi yaklaşımıyla yapılandırıldığını anlatan Bayat, şöyle devam etti:

"Venture Studio çatısı altında öğrenciler, akademisyenler, sanayi temsilcileri ve yatırımcılar aynı yapı içinde bir araya gelmekte, fikirler şirketleşmekte, ürünler ticarileşmekte ve uluslararası pazarlara açılacak şekilde hazırlanmaktadır. Bu yapı yalnızca üniversite içinden değil, dış paydaşlara da açık olup, ortalama 12 ay süren süreç sonunda şirketler mezun edilmekte ve gelişimleri yakından takip edilmektedir."

Teknoloji Üssü'ndeki üçüncü yapı olan Dekarbonizasyon Merkezi'nin İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli TÜBİTAK projesi kapsamında faaliyet gösterdiğini kaydeden Bayat, merkezde karbon ayak izi, enerji ve sanayi dönüşümü alanlarında sürdürülebilir çözümlerin geliştirmesinin hedeflendiğini vurguladı.

- Kurulan bu yapı kapsamında yaklaşık 350 aktif proje eş zamanlı olarak yürütülüyor

Kurulan yapı kapsamında bugün yaklaşık 350 aktif projenin eş zamanlı yürütüldüğünün bilgisini veren Bayat, şunları kaydetti:

"Bu projeler, öğrenciler ve akademisyenler tarafından geliştirilen çalışmaların yanı sıra, dış paydaşlarla kurulan işbirliklerini de içermekte ve TÜBİTAK, Avrupa Birliği, özel sektörle uluslararası fon kaynakları tarafından desteklenmektedir. Çoğu zaman küçük ölçekli fonlarla başlayan bu yolculuk, zamanla daha büyük yatırımlara ve ticarileşme aşamasına ulaşmaktadır. Süreç yalnızca potansiyel üretmekle sınırlı kalmamakta, Teknofest ve uluslararası yarışmalarda elde edilen başarılar, 'Take Off' gibi ulusal ve uluslararası teknoloji fuarlarında tanıtılan ve yatırım alan girişimler gibi somut çıktılarla da kendini göstermektedir."

Bayat, ekosistemin önemli bileşenlerinden birinin de TÜBİTAK BİGG Programı olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeditepe Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ve Kültür Üniversitesi'nin yer aldığı konsorsiyum yapısı kapsamında yürütülen program aracılığıyla, Türkiye genelinden gelen girişimcilik projeleri değerlendirilmektedir. Uygun bulunan projelere 1 ila 1,5 milyon lira arasında fon sağlanmakta, fon alan girişimler kampüs içinde, Teknopark İstanbul'da veya Venture Studio bünyesinde çalışmalarını sürdürebilmektedir."

Yeditepe Üniversitesi olarak vizyonlarının üniversitede üretilen bilginin girişimcilik, teknoloji ve sanayiyle buluşarak sınırları aşan, kalıcı ve dönüştürücü bir etki yaratması olduğunu aktaran Bayat, gençlerin, akademisyenlerin ve girişimcilerin potansiyelini ortak bir gelecek hedefinde buluşturan bu yaklaşımın Türkiye'nin teknoloji yolculuğuna yön veren, ulusal ölçekte güç kazanan ve uluslararası alanda karşılık bulan sürdürülebilir bir model olarak kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.