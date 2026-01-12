Yeni Başkan Mehmet Reşat Esen Oldu

İlginizi Çekebilir

Osmaniye Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası’nda seçim heyecanı tamamlandı. Yapılan genel kurulda başkanlığa Mehmet Reşat Esen 101 oy alarak seçildi.

 

Dört listenin yarıştığı seçimde Mustafa Yıldırım, Mehmet Reşat Esen, Fatih Gök ve Ahmet Akarsu başkanlık için aday oldu. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği seçim süreci, demokratik bir atmosferde gerçekleşti.

 

Sandıkların açılmasının ardından yapılan sayımda en yüksek oyu alan Mehmet Reşat Esen, Osmaniye Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası’nın yeni başkanı oldu. Seçim sonuçlarının ardından Esen’in önümüzdeki dönemde oda üyeleriyle birlikte mesleki dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

 

Seçimlerin, Osmaniye esnafına ve Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası camiasına hayırlı olması temenni edildi.



Osmaniye 12.01.2026
