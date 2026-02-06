Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da gazetecilerle buluştu

HATAY - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hatay'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Erbakan, Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Abdulkadir Teksöz Toplantı ve Konferans Salonu'nda gazetecilerle buluşmasında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kurtulanlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hatay'da iki gündür ziyaretlerde ve temaslarda bulunduklarını belirten Erbakan, vatandaşların taleplerini, sıkıntılarını dinlediklerini ve bunların takipçisi olacaklarını ifade etti.

Erbakan, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değinerek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar kura törenleri sonucunda toplam 433 bin konutun tamamlandığı ve hak sahiplerine teslim edildiği Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporu tarafından ortaya konuluyor. 21 bin 690 iş yerinin de kurasının tamamlandığı ve hak sahiplerine teslim sürecinin devam ettiği ifade ediliyor. Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir partiyiz. Bütün yapılan hayırlı hizmetlerden memnun olan ve buna teşekkür eden bir partiyiz. Bu bölgede, 11 ilimizde deprem dolayısıyla taşları üstüne koyan, hizmet eden, emek sarf eden bütün yetkililere, bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Her zaman Hataylıların yanında olacaklarını vurgulayan Erbakan, onların dertlerini dinleyerek çözüm konusunda Ankara'da ellerinden gelen gayreti göstereceklerini anlattı.

Erbakan, Hatay'daki ziyaretleri kapsamında tespit ettikleri 11 maddeden oluşan sorun ve talep listesini de gazetecilerle paylaştı.