Yeniköy Kemerköy Enerji'nin ağaçlandırma çalışmalarına OGM'den takdir belgesi

İSTANBUL - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yürütülen protokol kapsamındaki ağaçlandırma çalışmaları nedeniyle Yeniköy Kemerköy Enerji'yi takdir belgesiyle onurlandırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeniköy Kemerköy Enerji, OGM ile 2022 yılında yaptığı protokol kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

OGM koordinasyonunda sürdürülen ağaçlandırma programı çerçevesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde 4 milyondan fazla fidan toprakla buluşturuldu.

Yeniköy Kemerköy Enerji tarafından akademisyenlerle beraber yürütülen karbon yutak alanı hesaplama çalışması sonucuna göre, dikilen 4 milyonun üzerindeki fidan, 2024 yılı sonunda atmosferden 1 milyon 501 bin ton karbondioksiti tuttu. Söz konusu miktarın, bu yıl sonunda 2 milyon 80 bin tona ulaşması bekleniyor. Ağaçların büyümesiyle, tutulum miktarının 10 yıl içinde 2 milyon tonu, 30 yıl içinde ise 4,5 milyon tonu aşması öngörülüyor.

Yeniköy Kemerköy Enerji, Milas'taki eski maden sahasında yürüttüğü "Hüsamlar Yeniden Doğaya Kazandırma" projesiyle Türkiye'de tek seferde uygulanan en kapsamlı doğaya geri kazandırma çalışmalarından birini yürütüyor.

OGM, protokol kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları takdirle karşılayarak şirketi onurlandırdı. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık'a takdir belgesi, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer tarafından takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Yüzer, protokol kapsamındaki çalışmaların bir dikim yükümlülüğünü yerine getirmenin ötesinde olduğunu, Türkiye'nin orman varlığını güçlendiren uzun vadeli bir ekosistem yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Doğru planlamayla, özel sektör ve kamu ortaklıklarının orman varlığına kalıcı katkı sunduğunu açıkça gördüklerini aktaran Yüzer, "Yeniköy Kemerköy ile işbirliğimiz, klasik bir dikim programının ötesine geçti. Planlama, tür seçiminden bakım ve izlemeye kadar bütüncül bir ormancılık uygulamasını temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Biyolojik çeşitliliği artıran zincirleme bir fayda yaratıyor"

Burak Işık da Türkiye'nin farklı bölgelerinde oluşturdukları dikim alanlarının, yıllar içinde kendi ekosistemini kuracak ormanlara dönüşeceğini aktardı.

OGM ile yaklaşık 4 yıldır yürüttükleri ağaçlandırma çalışmalarında, Muğla'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde de dikimler gerçekleştirdiklerine değinen Işık, protokol kapsamında fidan türlerinin belirlenmesi ve dikim sürecinin OGM tarafından yapıldığını, Yeniköy Kemerköy Enerji'nin ise süreçlerin hayata geçirilmesi için gereken tüm desteği sağladığını ifade etti.

Işık, bir fidanın toprağa kazandırılmasıyla başlayan sürecin, uzun vadede hem karbon yutak kapasitesini hem de biyolojik çeşitliliği artıran zincirleme bir fayda yarattığını, bu etkinin toprak sağlığından su döngüsüne kadar geniş bir alanı olumlu yönde değiştirdiğini kaydetti.

Milas'taki eski maden sahasında yürütülen projenin bölgenin iklimine uygun bitkiler ve bilimsel yöntemlerle yürütüldüğüne dikkati çeken Işık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Faaliyetimizin sonlandığı maden sahalarımızı ağaçlandırıyor, konusunun uzmanı kıymetli akademisyenlerle çalışıyoruz. 2025 yılı itibarıyla 576 hektarlık alanı rehabilite ettik ve 246 binden fazla fidan ve bitki diktik. Ayrıca, Türkiye'nin köklü çevre derneklerinden Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, çalışmalarımızı izliyor ve raporluyor. Rehabilitasyon süreçlerimizle ilgili hazırladıkları raporlar kamuoyuna açık bir şekilde kurumun internet sitesinde yayımlanıyor. Süreçlerimize bölge insanını da dahil edip, onların da bilgilerinden faydalanıyoruz. Proje tamamlandığında 2032'ye kadar toplam 1363 hektarlık alanı doğaya kazandırmayı hedefliyoruz."



