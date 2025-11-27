İlginizi Çekebilir

Yente Gazzeli çocukları havacılık teknolojileriyle buluşturdu

İSTANBUL - Yente AŞ ve Airaks, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Gazzeli çocuklara havacılık ve teknoloji deneyimi yaşattı.

Yente'den yapılan açıklamaya göre, Yente AŞ ve Airaks'ın katkılarıyla Buse Bilim Koleji'nde "Gökyüzüne Merhaba Etkinliği" düzenlendi.

Etkinliğe, iki şirketin uzman ekipleri ve mühendislerinin yanı sıra Türk Hava Yolları (THY) ve AJet pilotları ile uçuş okulları eğitmenleri katıldı.

Çocuklara havacılık dünyasını profesyonel bakış açısıyla tanıtmayı amaçlayan etkinlikte, iki firmanın yetkilileri, özellikle Gazzeli çocuklar ve yetim çocuklar başta olmak üzere tüm öğrencilere havacılık, uzay ve ileri teknoloji alanlarında deneyimler sundu.

Çocukları gökyüzünü kuş bakışı görme imkanı sunan özel VR içeriklerle buluşturan Yente AŞ ve Airaks mühendisleri, insansız hava araçlarının çalışma prensiplerini anlatan drone tanıtım seansları da gerçekleştirdi.

Etkileşimli simülasyonlara yer verilen organizasyonda, firmaların getirdiği profesyonel maket uçaklar, drone modelleri ve teknik ekipmanlar ilgi gördü.

Mühendisler, Gazzeli çocuklar ve Buse Bilim Koleji öğrencileriyle birebir sohbet ederek havacılık teknolojilerinin geleceği, mühendislik süreçleri ve kariyer olanakları hakkında da bilgi verdi. Çocuklar, "mühendislik laboratuvarı" hissi oluşturan etkinlik alanında sorular sorarak deneyimlerini zenginleştirdi.

Etkinlik kapsamında iki şirket, teknoloji ve havacılık tanıtımının yanı sıra çocukların bilime yönelmesini teşvik etmeyi, merak duygusunu desteklemeyi ve özellikle savaş koşullarında büyüyen Gazzeli çocuklara moral ve motivasyon kazandırmayı amaçladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yente AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Davut Yavuz, geleceğin mühendislerine dokunmaya devam edeceklerini ve sosyal sorumluluk projelerinin artarak süreceğini ifade etti.



