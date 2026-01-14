İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Karmod'dan Özbekistan'da çelik konstrüksiyon villa projesi
Adana'da emekli doktor zararlı mikroorganizmaları yok eden dezenfeksiyon kabini üretti
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve yardımcıları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Turizmciler Antalya'da sezonu değerlendirdi
Mersin'de düzenlenen Akdeniz Tekstil Fuarı başladı
Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babasının cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
Kadirli İlçe Müftüsü Etik ve din görevlileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Genel Başkan Uysal: Türkiye’nin en geniş sorumluluk alanına sahip meslek grubuyuz

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yıldırım, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yıldırım, AA

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yıldırım, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ADANA - Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, Anadolu Ajansının gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldırım, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı karesini seçen Yıldırım, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı karesini oyladı.

Yıldırım, "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının Yeşilay ile ortak bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hem haber değeri yüksek hem de insanların iç dünyasını zenginleştirecek fotoğraflara ulaşmanın ne kadar zor olduğunu anlatan görseller. Hem güzel anlara hem de yaşanması güç anlara tanıklık eden bu kareleri görürken hem hüzünlendim hem duygulandım hem de sevinçle doldum. Umarım sıkıntıların, dertlerin ve savaşların yaşanmadığı bir yıl olur da AA herkesin mutluluğunu çeker."

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, “yilinkareleri.aa.com.tr” internet sitesi üzerinden 15 Şubat saat 17.00’ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 14.01.2026 16:15:01 0
Anahtar Kelimeler: yeşilay adana şube başkanı yıldırım aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

TOKİ Eliyle Dolandırıcılık mı Yapılıyor?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

2

Karmod'dan Özbekistan'da çelik konstrüksiyon villa projesi

3

Adana'da emekli doktor zararlı mikroorganizmaları yok eden dezenfeksiyon kabini üretti

4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve yardımcıları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

6

Turizmciler Antalya'da sezonu değerlendirdi

7

Mersin'de düzenlenen Akdeniz Tekstil Fuarı başladı

8

Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babasının cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

9

Kadirli İlçe Müftüsü Etik ve din görevlileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

10

Genel Başkan Uysal: Türkiye’nin en geniş sorumluluk alanına sahip meslek grubuyuz