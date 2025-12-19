İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Yeşilay Antalya Şubesince, Antalya'nın Akseki ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik sağlıklı yaşam etkinliği düzenlendi.

Aysel Güleç Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi ve hareketsizliğin zararları konularında bilgi verildi.

Öğrencilere sinevizyon gösterimiyle zararlı gıdalar ve hareketsiz yaşamın olumsuz etkileri anlatıldı. Yeşilay gönüllüleri, çocuklarla boyama etkinlikleri gerçekleştirdi, bileklik ve rozet dağıttı, okul bahçesinde kurulan parkurda hareketli oyunlar oynandı.

Anaokulu Müdürü Yasemin Tekin, Yeşilay'ın okullarında yürüttüğü çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere yönelik verimli bir etkinliğin gerçekleştiğini ifade etti.

Yeşilay Akseki ilçe temsilcisi Vahit Hamdi Öz de çocuklara küçük yaşta sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Okulda boyama etkinlikleri de yaptıklarını anlatan Öz, "Hareketsizliği azaltmak adına dışarıda kurulan parkurda çocuklarımızla birlikte hareket ettik. Yüz boyama etkinliğiyle Yeşilay sevgisini bu küçük yaşlarda çocuklarımıza göstermeyi hedefledik." dedi.

Yeşilay gönüllüsü Şevki Yüksel ise oyun ve etkinliklerle çocuklara sağlığın önemini anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Velilerden Rabia Duman, etkinliğin çocuklar üzerinde olumlu etkiler bıraktığını ve bu tür çalışmaların artırılmasını istediklerini belirterek, Yeşilay yetkililerine teşekkür etti.

Programa, Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel, öğrenci ve veliler de katıldı.



19.12.2025
Anahtar Kelimeler: yeşilay akseki'de anaokulu öğrencilerine yönelik sağlıklı yaşam etkinliği düzenledi

