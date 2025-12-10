Yeşilay Antalya Şubesi üyeleri, gönüllülerle buluştu

ANTALYA - Yeşilay Antalya Şubesince Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlenen programda gönüllüler bir araya geldi.



Karatay Medresesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Yeşilay'ın çalışmaları, gençlik projeleri ve toplumda farkındalık artırmaya yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verildi.



Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, gönüllülüğün Yeşilay'ın saha faaliyetlerinin en güçlü unsurlarından biri olduğunu belirtti.



Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık çalışmaları yürüttüklerini aktaran Özcan, bu çalışmaların yıl boyunca farklı etkinliklerle devam edeceğini bildirdi.