Yeşilay, geçen yıl Adana'da 914 bin kişiye bağımlılıkla mücadele yöntemlerini anlattı

ADANA - YAKUP SAĞLAM - Adana'da geçen yıl 850'den fazla etkinlik ve eğitim düzenleyen Yeşilay, 914 bin kişiyi bağımlılıkla mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirdi.

Bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere yardım eli uzatan Yeşilay Adana Şubesi, sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirilmesini amaçladığı çalışmaları 2025'te sürdürdü.

Uzman psikologlar, sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanları ile gönüllülerden oluşan Yeşilay ekipleri, kentte geçen yıl 850'den fazla etkinlik ve eğitimde yer aldı.

Okullarda, kurslarda ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluşan ekipler, kentin birçok noktasında kurulan stantlarda alkol, uyuşturucu, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığına ilişkin bilgilendirici içerikler paylaştı.

Bağımlılıkla mücadele yöntemlerinin anlatıldığı faaliyetlerde, risk grubunda olduğu belirlenen bireyler, ücretsiz destek almaları için mahremiyet korunarak hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezine yönlendirildi.

Kentte geçen yıl 914 bin kişinin bilgilendirilmesini sağlayan Yeşilay Adana Şubesi, çeşitli yarışmalarda 5 dalda ödüle layık görüldü.

Yeşilay, ilk kez 22 Kasım'da organize ettiği "Bağımsız Aile Festivali"nde de ebeveynler ile çocukların hem eğitici hem de eğlendirici etkinliklerde buluşmasını sağladı.

- "Hedefimiz, faaliyet sayısını iki katına çıkarmak"



Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, AA muhabirine, öğrenci, esnaf ve vatandaşlara yönelik kapsamlı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yıldırım, 2 bin 200 gönüllüyle sahada olduklarını belirterek, "Gönüllülerimizle 850'nin üzerinde faaliyet yaparak Adana'nın neredeyse yarısına ulaşmış bulunuyoruz. 2026 yılında hedefimiz, faaliyet sayısını iki katına çıkarmaktır." dedi.

Yeşilay Spor Kulübü, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve Genç Yeşilayın kent için birlikte hareket ettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Benim Kulübüm Yeşilay, okullara gidip bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor, teknoloji ve tütün bağımlılığı ile sağlıklı yaşam kapsamında eğitimler veriyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezi'mizde misafir olarak psikososyal destek sağladığımız bireylerimizin sayısı 1930'a kadar çıktı."

Yıldırım, 2026'nın "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl ailenin önemine vurgu yaptığımız gibi bu yıl da bağımsızlığımızın kazanılmasını, insanımızın bu dert ve ıstıraba hiç bulaşmamasını sağlayacak bir yıl olmasını diliyoruz. 2026'nın 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesiyle bizlerin üzerine çok büyük vazifeler düştüğünü biliyoruz."